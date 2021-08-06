Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Laranjeiras

Conselho Tutelar é fechado por falta de pagamento de aluguel na Serra

Local teria ficado fechado por cerca de uma hora e foi reaberto em seguida. Segundo uma conselheira tutelar, os trabalhadores foram "convidados" a se retirar do imóvel

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 18:23

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

06 ago 2021 às 18:23
Conselho Tutelar de Laranjeiras, na Serra
Conselho Tutelar de Laranjeiras, na Serra Crédito: Arquivo
O Conselho Tutelar de Laranjeiras, na Serra, foi fechado na manhã desta sexta-feira (6) por falta de pagamento do aluguel do imóvel. A reportagem de A Gazeta foi procurada por uma conselheira, que preferiu não se identificar. Segundo ela,  o local teria ficado fechado por cerca de uma hora após os trabalhadores serem "convidados" a se retirar pelos filhos do proprietário do imóvel.
"Fomos surpreendidos com a informação e o pedido para que saíssemos de lá. Os filhos do proprietário estiveram pediram para a secretária retirar todo mundo. O aluguel estava há 7 meses em atraso. Cheguei a fazer atendimento no meio da rua. Foi uma situação constrangedora", contou.
Segundo a Secretaria de Assistência Social da Serra, o local foi reaberto menos de uma hora depois. Em nota, a pasta informou que vai regularizar o pagamento do aluguel o mais rápido possível, além de formalizar o novo contrato para funcionamento do órgão.
Em nota, a secretaria disse ainda que não houve despejo. "O imóvel é alugado pela prefeitura, porém houve um problema no contrato, o que causou o atraso nos pagamentos. A situação já está resolvida. O contrato está sendo refeito e os pagamentos estarão em dia até a próxima semana", finalizou.

Veja Também

Defensoria Pública do ES abre agendamento presencial na segunda-feira (9)

Polícia conclui que Clarinha não é a menina raptada em Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

laranjeiras Serra Conselho tutelar Prefeitura da Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novas catracas, com portas giratórias, instaladas no Restaurante Universitário (RU), do campus de Goiabeiras, na Ufes
Ufes instala portas giratórias no RU e estudantes reclamam de fila
Imagem de destaque
Carretas pegam fogo em acidente na Rodovia do Contorno em Cariacica
Ramy nas areias da praia de Camburi, em 1986
O dia em que a orla de Camburi virou um picadeiro para um elefante se divertir

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados