Conselho Tutelar é fechado por falta de pagamento de aluguel na Serra

Conselho Tutelar de Laranjeiras, na Serra Crédito: Arquivo

Conselho Tutelar de Laranjeiras, na A Gazeta foi procurada por uma conselheira, que preferiu não se identificar. Segundo ela, o local teria ficado fechado por cerca de uma hora após os trabalhadores serem "convidados" a se retirar pelos filhos do proprietário do imóvel. de Laranjeiras, na Serra , foi fechado na manhã desta sexta-feira (6) por falta de pagamento do aluguel do imóvel. A reportagem defoi procurada por uma conselheira, que preferiu não se identificar. Segundo ela, o local teria ficado fechado por cerca de uma hora após os trabalhadores serem "convidados" a se retirar pelos filhos do proprietário do imóvel.

"Fomos surpreendidos com a informação e o pedido para que saíssemos de lá. Os filhos do proprietário estiveram pediram para a secretária retirar todo mundo. O aluguel estava há 7 meses em atraso. Cheguei a fazer atendimento no meio da rua. Foi uma situação constrangedora", contou.

Segundo a Secretaria de Assistência Social da Serra, o local foi reaberto menos de uma hora depois. Em nota, a pasta informou que vai regularizar o pagamento do aluguel o mais rápido possível, além de formalizar o novo contrato para funcionamento do órgão.