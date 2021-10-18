Conheça os nomes de bebês mais escolhidos no Espírito Santo

Os nomes de bebês mais escolhidos por quem mora no Espírito Santo são Helena (838), para meninas, e Miguel (823), para meninos, seguindo a preferência nacional. Os dados são de 2020 e foram divulgados pelo Portal de Transparência do Registro Civil, que conta com mais de 125 milhões de registros de nascimento em todo o país.
TOP 10 DOS NOMES MASCULINOS
- Miguel (823);
- Heitor (812);
- Arthur (794);
- Theo (722);
- Gael (638);
- Davi (613);
- Gabriel (553);
- Bernardo (545);
- Lorenzo (454);
- Samuel (360).
TOP 10 DOS NOMES FEMININOS
- Helena (838);
- Laura (668);
- Alice (570);
- Valentina (445);
- Liz (361);
- Elisa (360);
- Sophia (349);
- Cecilia (337);
- Heloisa (299);
- Antonella (288).
A tabela de nomes deixa evidente a preferência dos familiares por nomes simples. Tanto entre o top-10 dos nomes masculinos quanto entre os nomes femininos, não há a presença de nomes compostos. De modo geral, na totalidade do ranking, que aponta os top-50 nomes (abrangendo nomes de meninos e meninas), o primeiro nome composto a aparecer na lista é João Miguel, com 294 registros, na 22ª posição. Já entre as meninas, não há nenhum registro.
BRASIL
De modo geral, no Brasil, o top-5 dos nomes mais escolhidos, tanto entre meninos quanto entre meninas, são Miguel (30.975), Arthur (30.129), Heitor (26.342), Helena (24.964) e Alice (22.743). O primeiro nome composto a aparecer entre os meninos é João Miguel, com 14.422 registros, na 13ª colocação. Já entre as meninas, Maria Clara aparece na 20ª posição, com 11.407 registros.