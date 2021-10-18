Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Preferências da família

Conheça os nomes de bebês mais escolhidos no Espírito Santo

Opção dos pais capixabas seguiu tendência nacional, revela dados de Registro Civil. Preferência, aliás, é por nomes simples e não composto

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 10:57

Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

18 out 2021 às 10:57
Mãe com bebê
Helena, para meninas, e Miguel, para meninos, são os nomes mais escolhidos para bebês no Espírito Santo Crédito: Freepik
Os nomes de bebês mais escolhidos por quem mora no Espírito Santo são Helena (838), para meninas, e Miguel (823), para meninos, seguindo a preferência nacional. Os dados são de 2020 e foram divulgados pelo Portal de Transparência do Registro Civil, que conta com mais de 125 milhões de registros de nascimento em todo o país.

TOP 10  DOS NOMES MASCULINOS

  • Miguel (823);
  • Heitor (812);
  • Arthur (794);
  • Theo (722);
  • Gael (638);
  • Davi (613);
  • Gabriel (553);
  • Bernardo (545);
  • Lorenzo (454);
  • Samuel (360).

TOP 10 DOS NOMES FEMININOS

  • Helena (838);
  • Laura (668);
  • Alice (570);
  • Valentina (445);
  • Liz (361);
  • Elisa (360);
  • Sophia (349);
  • Cecilia (337);
  • Heloisa (299);
  • Antonella (288).
A tabela de nomes deixa evidente a preferência dos familiares por nomes simples. Tanto entre o top-10 dos nomes masculinos quanto entre os nomes femininos, não há a presença de nomes compostos. De modo geral, na totalidade do ranking, que aponta os top-50 nomes (abrangendo nomes de meninos e meninas), o primeiro nome composto a aparecer na lista é João Miguel, com 294 registros, na 22ª posição. Já entre as meninas, não há nenhum registro.

BRASIL

De modo geral, no Brasil, o top-5 dos nomes mais escolhidos, tanto entre meninos quanto entre meninas, são Miguel (30.975), Arthur (30.129), Heitor (26.342), Helena (24.964) e Alice (22.743). O primeiro nome composto a aparecer entre os meninos é João Miguel, com 14.422 registros, na 13ª colocação. Já entre as meninas, Maria Clara aparece na 20ª posição, com 11.407 registros.

Veja Também

Ser criança para ser mais humano

Triciclo furtado de criança com deficiência em Vila Velha é recuperado

Mães e bebês são retirados da Maternidade de Cobilândia, em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política crianca espírito santo gravidez Família
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tadeu Schmidt se emociona ao falar do irmão
Tadeu Schmidt se emociona ao homenagear o irmão no BBB 26
Imagem de destaque
Por que o Golfo Pérsico tem mais petróleo do que qualquer outro lugar do planeta?
Gelatina colorida
Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados