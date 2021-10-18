Conheça os nomes de bebês mais escolhidos no Espírito Santo

A tabela de nomes deixa evidente a preferência dos familiares por nomes simples. Tanto entre o top-10 dos nomes masculinos quanto entre os nomes femininos, não há a presença de nomes compostos. De modo geral, na totalidade do ranking, que aponta os top-50 nomes (abrangendo nomes de meninos e meninas), o primeiro nome composto a aparecer na lista é João Miguel, com 294 registros, na 22ª posição. Já entre as meninas, não há nenhum registro.