Confira gabarito extraoficial da prova azul do 1° dia do Enem 2022

Candidato preenche respostas: primeiro dia de provas do Enem foi realizado neste domingo (13) Crédito: shutterstock / Arte Geraldo Neto

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 foi realizado neste domingo (13), com mais de 60 mil inscritos no Espírito Santo. No país, 3,4 milhões estavam aptos para tentar uma vaga no ensino superior, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

As provas do primeiro dia contêm 90 questões divididas entre as áreas de Ciências Humanas e Linguagens. O gabarito oficial da prova ainda não tem data definida para ser divulgado, mas deve sair até o dia 23 deste mês. Para não aguardar por tanto tempo, é possível conferir abaixo o gabarito extraoficial da prova amarela, produzido pelo Centro Educacional Madan, em parceria com o Sistema Poliedro.

Provas com cores diferentes

Com o objetivo de evitar fraudes e colas indevidas, as provas do Enem são realizadas em 4 versões de cores diferentes, são elas: amarela, azul, branca e rosa. Apesar da diferença, as questões são as mesmas, somente posicionadas em ordens diferentes.

Caso confira o documento de resposta com cor que não seja igual a do exame feito neste domingo (13), o resultado com a quantidade de acertos não irá corresponder com a prova feita. Os gabaritos oficiais, segundo o edital do Enem 2022, serão divulgados no Portal do Inep e no aplicativo oficial do Enem até o terceiro dia útil após a realização das últimas provas.