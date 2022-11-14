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Exame nacional

Confira gabarito extraoficial da prova rosa do 1° dia do Enem 2022

Correção oficial deve ser liberada até o dia 23 deste mês, mas você já pode conferir as respostas divulgadas pelo Centro Educacional Madan em parceira com Sistema Poliedro
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

13 nov 2022 às 23:38

Publicado em 13 de Novembro de 2022 às 23:38

Enem gabarito
Candidato preenche respostas de prova do Enem Crédito: Divulgação/Inep
O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 foi realizado neste domingo (13) com mais de 60 mil inscritos no Espírito Santo. No país, 3,4 milhões estavam aptos para tentar uma vaga no ensino superior, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
As provas do primeiro dia contêm 90 questões divididas entre as áreas de Ciências Humanas e Linguagens. O gabarito oficial da prova ainda não tem data definida para ser divulgado, mas deve sair até o dia 23 deste mês. Para não aguardar por tanto tempo, é possível conferir abaixo o gabarito extraoficial da prova rosa, produzido pelo Centro Educacional Madan, em parceria com o Sistema Poliedro.

Provas com cores diferentes

Com o objetivo de evitar fraudes e colas indevidas, as provas do Enem são realizadas em 4 versões de cores diferentes, são elas: amarela, azul, branca e rosa. Apesar da diferença, as questões são as mesmas, somente posicionadas em ordens diferentes.
Caso confira o documento de resposta com cor que não seja igual a do exame feito neste domingo, o resultado com a quantidade de acertos não irá corresponder com a prova feita. Os gabaritos oficiais, segundo o edital do Enem 2022, serão divulgados no Portal do Inep e no aplicativo oficial do Enem até o terceiro dia útil após a realização das últimas provas.
Mikaella Mozer é aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este texto foi produzido sob supervisão do editor Weber Caldas.

Veja o gabarito das outras provas

Confira gabarito extraoficial da prova amarela do 1º dia do Enem 2022

Confira gabarito extraoficial da prova branca do 1º dia do Enem 2022

Confira gabarito extraoficial da prova azul do 1º dia do Enem 2022

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