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Para o teste azul

Confira gabarito extraoficial da prova azul do 1° dia do Enem 2020

O resultado oficial deverá ser liberado até o dia 27 de janeiro, para as provas impressas, mas você pode conferir abaixo o gabarito extraoficial da prova azul,  divulgado pelo UP Centro Educacional

Publicado em 

17 jan 2021 às 23:11

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 23:11

Faesa
No primeiro dia de prova, os candidatos tiveram 5h30 para responder as questões Crédito: Carlos Alberto Silva
O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 mobilizou estudantes no país inteiro.  No Espírito Santo cerca 105 mil se inscreveram para o teste. O resultado oficial deverá ser liberado até o dia 27 de janeiro, mas você pode conferir abaixo o gabarito extraoficial da prova azul, divulgado pelo UP Centro Educacional.
Realizado em meio a pandemia do novo coronavírus, o exame exigiu cuidados redobrados e alterou até algumas normas, como a exigência do uso de máscara durante toda a realização da prova. As provas só não aconteceram no Amazonas, em decorrência do agravamento da Covid-19 naquele estado.
Neste domingo (17), foi realizada a prova de Redação, além de 45 questões de Linguagens e Códigos e 45 questões Ciências Humanas. No próximo dia 24 será a vez dos participantes fazerem as 45 questões de Ciências da Natureza e outras as 45 questões de Matemática.
A novidade deste ano foi o Enem Digital, que acontece pela primeira vez, e que contou com a inscrição de quase cem mil participantes no país. Quem optou por esta versão vai realizar as provas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. No Espírito Santo 1.283 pessoas se inscreveram para a versão digital.

PROVAS EM CORES DIFERENTES E RESULTADO

Para evitar fraudes e colas indevidas, as provas do Enem são realizadas em 4 versões de cores diferentes, são elas: amarela, azul, branca e rosa. Mas apesar desta diferença, as provas possuem as mesmas questões. O que difere uma da outra é a ordem em que as questões são montadas.
É preciso então estar atento a cor de prova feita para conferir o gabarito que tenha a mesma cor. Os gabaritos oficiais, segundo o edital do Enem 2020, serão divulgados no Portal do Inep e no aplicativo oficial do Enem até o terceiro dia útil após a realização das últimas provas. Para a versão impressa, o prazo é até dia 27 de janeiro de 2021, já para o Enem Digital, a divulgação será até o dia 10 de fevereiro de 2021.

GABARITO EXTRAOFICIAL DA PROVA AZUL

Abaixo você poderá verificar o gabarito extraoficial da prova azul do Enem 2020, divulgado pelo UP. Confira:
  • 1 (ESPANHOL) C
  • 2 (ESPANHOL) D
  • 3 (ESPANHOL) E
  • 4 (ESPANHOL) C
  • 5 (ESPANHOL) E
  • 1 (INGLÊS) A
  • 2 (INGLÊS) A
  • 3 (INGLÊS) E
  • 4 (INGLÊS) D
  • 5 (INGLÊS) C
  • 6 A
  • 7 E
  • 8 E
  • 9 A
  • 10 C
  • 11 B
  • 12 A
  • 13 E
  • 14 B
  • 15 B
  • 16 E
  • 17 D
  • 18 A
  • 19 C
  • 20 D
  • 21 A
  • 22 A
  • 23 E
  • 24 D
  • 25 A
  • 26 D
  • 27 D
  • 28 D
  • 29 B
  • 30 B
  • 31 C
  • 32 B
  • 33 A
  • 34 D
  • 35 A
  • 36 D
  • 37 E
  • 38 C
  • 39 C
  • 40 A
  • 41 A
  • 42 A
  • 43 D
  • 44 B
  • 45 D
  • 46 D
  • 47 A
  • 48 B
  • 49 C
  • 50 B
  • 51 D
  • 52 D
  • 53 D
  • 54 A
  • 55 D
  • 56 D
  • 57 B
  • 58 E
  • 59 C
  • 60 E
  • 61 C
  • 62 B
  • 63 B
  • 64 E
  • 65 A
  • 66 E
  • 67 B
  • 68 D
  • 69 E
  • 70 E
  • 71 C
  • 72 B
  • 73 C
  • 74 C
  • 75 C
  • 76 B
  • 77 A
  • 78 C
  • 79 D
  • 80 D
  • 81 C
  • 82 A
  • 83 D
  • 84 E
  • 85 B
  • 86 D
  • 87 E
  • 88 C
  • 89 D
  • 90 B

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