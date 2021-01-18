Confira gabarito extraoficial da prova azul do 1° dia do Enem 2020

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 mobilizou estudantes no país inteiro. No Espírito Santo cerca 105 mil se inscreveram para o teste. O resultado oficial deverá ser liberado até o dia 27 de janeiro, mas você pode conferir abaixo o gabarito extraoficial da prova azul, divulgado pelo UP Centro Educacional.
Realizado em meio a pandemia do novo coronavírus, o exame exigiu cuidados redobrados e alterou até algumas normas, como a exigência do uso de máscara durante toda a realização da prova. As provas só não aconteceram no Amazonas, em decorrência do agravamento da Covid-19 naquele estado.
Neste domingo (17), foi realizada a prova de Redação, além de 45 questões de Linguagens e Códigos e 45 questões Ciências Humanas. No próximo dia 24 será a vez dos participantes fazerem as 45 questões de Ciências da Natureza e outras as 45 questões de Matemática.
A novidade deste ano foi o Enem Digital, que acontece pela primeira vez, e que contou com a inscrição de quase cem mil participantes no país. Quem optou por esta versão vai realizar as provas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. No Espírito Santo 1.283 pessoas se inscreveram para a versão digital.
PROVAS EM CORES DIFERENTES E RESULTADO
Para evitar fraudes e colas indevidas, as provas do Enem são realizadas em 4 versões de cores diferentes, são elas: amarela, azul, branca e rosa. Mas apesar desta diferença, as provas possuem as mesmas questões. O que difere uma da outra é a ordem em que as questões são montadas.
É preciso então estar atento a cor de prova feita para conferir o gabarito que tenha a mesma cor. Os gabaritos oficiais, segundo o edital do Enem 2020, serão divulgados no Portal do Inep e no aplicativo oficial do Enem até o terceiro dia útil após a realização das últimas provas. Para a versão impressa, o prazo é até dia 27 de janeiro de 2021, já para o Enem Digital, a divulgação será até o dia 10 de fevereiro de 2021.
GABARITO EXTRAOFICIAL DA PROVA AZUL
Abaixo você poderá verificar o gabarito extraoficial da prova azul do Enem 2020, divulgado pelo UP. Confira:
- 1 (ESPANHOL) C
- 2 (ESPANHOL) D
- 3 (ESPANHOL) E
- 4 (ESPANHOL) C
- 5 (ESPANHOL) E
- 1 (INGLÊS) A
- 2 (INGLÊS) A
- 3 (INGLÊS) E
- 4 (INGLÊS) D
- 5 (INGLÊS) C
- 6 A
- 7 E
- 8 E
- 9 A
- 10 C
- 11 B
- 12 A
- 13 E
- 14 B
- 15 B
- 16 E
- 17 D
- 18 A
- 19 C
- 20 D
- 21 A
- 22 A
- 23 E
- 24 D
- 25 A
- 26 D
- 27 D
- 28 D
- 29 B
- 30 B
- 31 C
- 32 B
- 33 A
- 34 D
- 35 A
- 36 D
- 37 E
- 38 C
- 39 C
- 40 A
- 41 A
- 42 A
- 43 D
- 44 B
- 45 D
- 46 D
- 47 A
- 48 B
- 49 C
- 50 B
- 51 D
- 52 D
- 53 D
- 54 A
- 55 D
- 56 D
- 57 B
- 58 E
- 59 C
- 60 E
- 61 C
- 62 B
- 63 B
- 64 E
- 65 A
- 66 E
- 67 B
- 68 D
- 69 E
- 70 E
- 71 C
- 72 B
- 73 C
- 74 C
- 75 C
- 76 B
- 77 A
- 78 C
- 79 D
- 80 D
- 81 C
- 82 A
- 83 D
- 84 E
- 85 B
- 86 D
- 87 E
- 88 C
- 89 D
- 90 B