Confira fotos e vídeo de manifestação contra mortes de jovens negros

Manifestantes foram às ruas neste sábado (19) participar da Marcha contra o Extermínio da Juventude Negra, em comemoração ao Dia da Consciência Negra (20). Confira imagens do protesto, que ocorreu no bairro Parque Moscoso, em Vitória.
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