Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ensaio

Confira fotos e vídeo de manifestação contra mortes de jovens negros

Marcha contra o Extermínio ocorreu neste sábado (19) no bairro Parque Moscoso, em Vitória

Publicado em 

19 nov 2022 às 21:08

Publicado em 19 de Novembro de 2022 às 21:08

Manifestantes foram às ruas neste sábado (19) participar da Marcha contra o Extermínio da Juventude Negra, em comemoração ao Dia da Consciência Negra (20). Confira imagens do protesto, que ocorreu no bairro Parque Moscoso, em Vitória.

Marcha contra o extermínio da Juventude Negra

Veja Também

Consciência Negra: a sabedoria ancestral guardada em provérbios africanos

Cabelo crespo: como escolas podem ajudar a combater atitudes racistas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Consciência Negra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados