Condomínio de Vitória proíbe brincadeiras com uso de arma de gel

Arma de gel virou febre em todo o Brasil e também tem sido usada no ES Crédito: Reprodução | TikTok

No comunicado emitido aos moradores, a administração do condomínio informa que "tem recebido registros de ocorrências relacionadas ao uso do brinquedo" e que considera, além do risco à saúde, a "sujidade excessiva nas paredes", que tem sido causada pela brincadeira. O condomínio proibiu a brincadeira em áreas comuns, ou seja, pontos em que haja convivência de diferentes famílias.

Condomínio da Enseada do Suá proíbe armas de gel em áreas comuns Crédito: Reprodução

O uso de armas de gel tem mobilizado ação de condomínios ao redor do Brasil, mas também prefeituras de alguns municípios e até a Polícia Militar. Em alguns locais, a simulação de confrontos com arma de gel causou transtornos a moradores.

Apesar da proibição na Enseada do Suá, o presidente do Sindicato Patronal de Condomínios e Empresas Administradoras de Condomínios do Estado do Espírito Santo, Gedaias Costa, avalia que, de forma geral, as armas de gel não têm sido motivo de desavenças. "O sindicato não recebeu reclamações ou relatos por parte de condôminos, síndicos ou empresas. Até agora, não há casos relevantes. Não há, de maneira geral, proibição da arma de gel em condomínios".

"A orientação do sindicato é que, se houver necessidade, os condomínios podem adotar como medidas, adotar regras" Gedaias Costa - Presidente do Sindicato Patronal de Condomínios e Empresas Administradoras de Condomínios do Estado do Espírito Santo

No fim do mês de janeiro, o Sindicato Patronal de Condomínios e Empresas Administradoras de Condomínios do Estado do Espírito Santo (Sipces) publicou uma nota informando que, para lidar com a situação envolvendo armas de gel, os condomínios podem "atualizar ou reforçar as normas internas". São recomendadas pelo sindicato medidas como campanhas de conscientização, fiscalização, penalidades e até a proibição do uso de armas em áreas comuns.

Brincadeira virou coisa séria e mobilizou polícias

O crescimento de vendas foi acompanhado do aumento na quantidade de acionamentos de polícias em todo o país. As corporações, em diversas partes do Brasil, registraram apreensões e até prisões relacionadas ao uso de arma de gel no meio da rua. Durante o mês de setembro, quando houve alta procura nas redes sociais sobre o artefato, a Polícia Militar do Espírito Santo foi acionada nova vezes com informações sobre ocorrências relativas ao uso de armas de gel.

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta em 2024 , a Polícia Militar ressaltou que realiza o patrulhamento ostensivo e, conforme a necessidade e os fatos identificados pelos militares, faz ou não abordagem relativa a qualquer suspeita. Na época, a Polícia Civil informou que a comercialização e o uso do brinquedo não configuram crime, conforme a legislação no Brasil. No entanto, a Polícia Civil ressaltou que, caso o uso desses produtos cause lesão corporal a alguém ou dano material a propriedades, os envolvidos poderão responder criminalmente pelos atos praticados.

Armas chegam a custar R$ 800 e têm modelos variados

As armas costumam ser vendidas junto com óculos de proteção e um cabo para carregar a bateria. Há diferentes modelos de armas de gel, alguns maiores e outras menores. Em alguns casos, as armas são vendidas com milhares de bolinhas de gel. Os artefatos têm preços variando entre R$ 100 e R$ 800.

Arma de gel tem bateria, gatinho e dispositivo para guardar bolinhas, que servem como munição Crédito: Reprodução | TikTok