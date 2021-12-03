Confira as dicas

Como tirar manchas de caneta na roupa, na parede e no sofá

A especialista Lucy Mizael explicou que todo tipo de mancha de caneta é passível de remoção. Veja como limpar esse tipo de mancha de acordo com cada situação
Lais Magesky

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 19:42

Veja como limpar riscos de caneta da roupa, parede e sofá Crédito: Clean Pedia
Essa é especialmente para quem tem criança em casa e para os desastrados de plantão: acabou riscando de caneta a própria roupa sem querer e ficou arrasado? Viu aquele risco colorido na parede ou no sofá? Calma que existe solução. 
A personal organizer e expert em técnicas de limpeza e em rotinas domésticas Lucy Mizael dá dicas de como resolver o problema.  Em entrevista concedida à jornalista Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória, a comentarista do quadro CBN na Sua Casa  explicou que todo tipo de mancha de caneta é passível de remoção. Apesar disso, quando a caneta estoura, fica mais difícil de remover por completo, já que a carga de tinta é muito grande e pode impregnar em tecidos.
Confira abaixo a entrevista na íntegra e as dicas da especialista.
Entrevista com Lucy Mizael, comentarista do quadro CBN na Sua Casa

VEJA COMO REMOVER MANCHAS POR TIPOS DE SUPERFÍCIES

Caneta na parede

Para a remoção, é possível usar leite integral morno. “Deve-se pegar o leite integral, esquentar até deixar bem quente. Depois, colocar a parte riscada em uma bacia e colocar o leite somente na parte riscada. O importante é que seja leite integral, por ter mais gordura, e esteja realmente quente — é isso que dissolve a mancha. Algumas pessoas esfregam álcool ou acetona, mas não gosto, acho que danifica o tecido”, disse.
No caso do sofá, a dica de Mizael é usar vinagre de álcool. “Pega um paninho, molha com o vinagre, pega o pano molhado e vai esfregando. Depois, pode ir absorvendo com papel toalha. Se necessário, é só esfregar com escovinha de dente”, pontuou.
Para manchas de caneta ou canetinha na parede, a especialista sugere o uso de esponja mágica. “É uma esponja de melamina, toda branquinha. Deve-se embebedar em água e passar na superfície. Se for de laca, pode passar creme dental. Também há uma caneta importada para tirar manchas, custa cerca de R$ 30, é a ‘Tide’”, afirmou.
Lucy Mizael destaca que é preciso ter atenção a situações envolvendo manchas de canetinha hidrocor no sofá. “Laquês de cabelo ou demaquilantes funcionam tanto no tecido, quanto no couro. Mas não é para jogar produto no estofado. Vai molhar um paninho no produto e esfregar”, finalizou.

