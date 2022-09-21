Como é o trabalho dos atiradores de elite na guerra urbana no ES

Você sabe o que é um tiro de comprometimento? É um disparo utilizado em ocasiões críticas, com margem de erro próxima a zero, e executado pelos atiradores de elite. É a última opção em uma tentativa de resolução de um conflito.
Conheça um pouco do trabalho da Polícia Militar do Espírito Santo, cuja profissão exige longa capacitação e treinamento diário, aprimorando as técnicas de tiro utilizando não só conhecimentos de matemática e física, mas aprendendo a medir outras condições que afetam o disparo, como altura, distância, latitude, longitude, pressão atmosférica e velocidade do vento.