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Como é o trabalho dos atiradores de elite na guerra urbana no ES

A equipe é responsável pelo chamado tiro de comprometimento, que é a última opção em uma tentativa de resolução de um conflito. Conheça um pouco do trabalho executado pela equipe da PMES
Fernando Madeira

Fernando Madeira

Publicado em 

21 set 2022 às 16:10

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 16:10

Você sabe o que é um tiro de comprometimento? É um disparo utilizado em ocasiões críticas, com margem de erro próxima a zero, e executado pelos atiradores de elite. É a última opção em uma tentativa de resolução de um conflito.
Conheça um pouco do trabalho da Polícia Militar do Espírito Santo, cuja profissão exige longa capacitação e treinamento diário, aprimorando as técnicas de tiro utilizando não só conhecimentos de matemática e física, mas aprendendo a medir outras condições que afetam o disparo, como altura, distância, latitude, longitude, pressão atmosférica e velocidade do vento.

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