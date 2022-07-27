Como adaptar carro para GNV e evitar acidentes como explosões?

"A modificação do veículo para o uso do GNV como combustível deve ser registrada no documento do veículo. O serviço pode ser solicitado de forma on-line no site do Detran-ES ou em uma unidade do órgão, mediante agendamento pela mesma página na internet.

Solicitação on-line

• Realizar vistoria de identificação veicular em uma empresa de credenciada de vistoria, conforme lista no site do Detran-ES, munido dos documentos pessoais e do veículo para a obtenção da autorização prévia e para a realização da vistoria;

• Dirigir-se com o veículo, já com o kit GNV instalado, a uma instituição técnica licenciada, conforme lista no site do Detran-ES, munido dos documentos pessoais, do veículo e da nota fiscal de instalação para a obtenção da autorização prévia e para a realização da vistoria e emissão do Certificado de Segurança Veicular (CSV);

• Após realizadas a vistoria, acessar o serviço "Mudança de Característica" na área de serviços on-line de veículos e preencher o formulário no site do Detran-ES;

• Assinar o requerimento de maneira igual à assinatura da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou do documento de identidade utilizado no serviço;

• Escanear os documentos com resolução que permita fácil visualização e leitura dos documentos;

• Anexar os documentos escaneados;

• Aguardar resposta da pré-análise dos documentos no e-mail informado pelo interessado;

• Gerar o Documento Único de Transferência (DUA) do serviço no site do Detran-ES e efetuar o respectivo pagamento;

• Aguardar mensagem de texto (SMS) com o código do CRV para que o interessado possa imprimir o documento de porte obrigatório do veículo (CRLV-E) no site do Detran-ES.



Solicitação presencial

Para realizar o serviço presencialmente em uma unidade do Detran-ES, após a realização das vistorias na empresa de credenciada de vistoria e na instituição técnica licenciada, o interessado deverá agendar o atendimento pelo site do órgão ou pelo site do Faça-Fácil e comparecer à unidade no dia e horário selecionados com os documentos necessários para o serviço."