Como adaptar carro para GNV e evitar acidentes como explosões?

ADAPTAÇÃO, ECONOMIA E MANUTENÇÃO
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LEVANTAMENTO APONTA IRREGULARIDADES NO ES
EXPLOSÕES EM VITÓRIA E VILA VELHA
Detran-ES: como regularizar carro após conversão para GNV?
"A modificação do veículo para o uso do GNV como combustível deve ser registrada no documento do veículo. O serviço pode ser solicitado de forma on-line no site do Detran-ES ou em uma unidade do órgão, mediante agendamento pela mesma página na internet.
Solicitação on-line
• Realizar vistoria de identificação veicular em uma empresa de credenciada de vistoria, conforme lista no site do Detran-ES, munido dos documentos pessoais e do veículo para a obtenção da autorização prévia e para a realização da vistoria;
• Dirigir-se com o veículo, já com o kit GNV instalado, a uma instituição técnica licenciada, conforme lista no site do Detran-ES, munido dos documentos pessoais, do veículo e da nota fiscal de instalação para a obtenção da autorização prévia e para a realização da vistoria e emissão do Certificado de Segurança Veicular (CSV);
• Após realizadas a vistoria, acessar o serviço "Mudança de Característica" na área de serviços on-line de veículos e preencher o formulário no site do Detran-ES;
• Assinar o requerimento de maneira igual à assinatura da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou do documento de identidade utilizado no serviço;
• Escanear os documentos com resolução que permita fácil visualização e leitura dos documentos;
• Anexar os documentos escaneados;
• Aguardar resposta da pré-análise dos documentos no e-mail informado pelo interessado;
• Gerar o Documento Único de Transferência (DUA) do serviço no site do Detran-ES e efetuar o respectivo pagamento;
• Aguardar mensagem de texto (SMS) com o código do CRV para que o interessado possa imprimir o documento de porte obrigatório do veículo (CRLV-E) no site do Detran-ES.
Solicitação presencial
Para realizar o serviço presencialmente em uma unidade do Detran-ES, após a realização das vistorias na empresa de credenciada de vistoria e na instituição técnica licenciada, o interessado deverá agendar o atendimento pelo site do órgão ou pelo site do Faça-Fácil e comparecer à unidade no dia e horário selecionados com os documentos necessários para o serviço."