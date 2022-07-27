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Prevenção

Como adaptar carro para GNV e evitar acidentes como explosões?

Explosão que ocorreu em um posto de combustíveis no Rio de Janeiro e matou motorista reacende preocupação; gás natural veicular é seguro, mas é preciso ter atenção
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

27 jul 2022 às 18:43

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 18:43

Imagens impressionantes da explosão de um carro em um posto na cidade do Rio de Janeiro ganharam destaque nos noticiários desta quarta-feira (27). O acidente aconteceu enquanto o automóvel era abastecido com gás natural veicular (GNV). O motorista chegou a ser arremessado pela força do estouro e acabou morrendo após ser socorrido.
Polícia Civil fluminense investiga o caso e apura, entre outros pontos, o estado de conservação do cilindro de gás. Funcionários do posto de combustíveis teriam dito que a explosão se deu, justamente, no equipamento – que estava “mal conservado” e “enferrujado”.
Diante do episódio, é comum que surjam dúvidas sobre a segurança do GNV – que, muitas vezes, é usado como alternativa à gasolina e ao etanol para economizar dinheiro sem deixar o carro na garagem. Afinal, ele é seguro? Quando é vantajoso? Como evitar explosões? A Gazeta foi atrás das respostas.

ADAPTAÇÃO, ECONOMIA E MANUTENÇÃO

Comentarista do Pit Stop CBN, o empresário Ricardo Barbosa explica que fazer a conversão do automóvel para ser movido a GNV compensa se o veículo roda, pelo menos, 2.000 km por mês. “Como a economia é de 30% em relação à gasolina, se não usar tanto, demora muito para você recuperar o investimento”, afirma.
Segundo ele, o kit gás custa entre R$ 3.500 e R$ 4.800 para carros populares. Já para premiums, como modelos SUV, o valor gira em torno de R$ 9.000. “Hoje melhorou muito a tecnologia desses equipamentos, que contam com sistemas eletrônicos. A segurança, consequentemente, também aumentou”, garante.

42.393

É a frota atual de carros com GNV registrados no Espírito Santo, segundo o Detran|ES
No entanto, para assegurar que tudo funcione corretamente é essencial fazer a conversão com uma empresa homologada e manter as inspeções em dia. “A convertedora precisa ser credenciada pelo Inmetro e, anualmente, o motorista precisa voltar para fazer a revisão e seguir regularizado”, diz Ricardo.
O especialista também esclarece que o motorista não precisa mais ter receio acerca do abastecimento. “Era comum se perguntar se acharia GNV na estrada, por exemplo, mas hoje em dia é bem mais fácil”, adianta. No aplicativo GNV Brasil é possível verificar postos de todo o país que abastecem carros a gás.

LEVANTAMENTO APONTA IRREGULARIDADES NO ES

Em junho deste ano, a Associação Nacional dos Organismos de Inspeção (Angis) realizou um levantamento em seis postos na Grande Vitória. Ao todo, foram acompanhados cerca de 450 carros que pararam para abastecer, dos quais mais de 300 estavam irregulares – ou seja, a maioria (74%).
“Do total de automóveis, 54% não estavam registrados como possuidores de GNV. Ou seja, nunca fizeram a inspeção inicial obrigatória nem qualquer verificação de regularidade. Outros 20% estavam irregulares, com a inspeção de segurança vencida”, destaca o texto de divulgação da pesquisa.
"Esse dado sugere uma imediata ação das autoridades para impedir a circulação e abastecimento de veículos com GNV irregulares, sob grave risco de haver acidentes fatais"
Trecho de texto da pesquisa  - Associação Nacional dos Organismos de Inspeção (Angis)
Para ajudar a ter dimensão do perigo de andar em um carro irregular movido a GNV, a Angis faz uma comparação. “A inspeção de segurança obrigatória deve ser realizada logo após a conversão, uma vez que o cilindro de gás é abastecido em alta pressão (220 bar), suficiente para encher 100 pneus de carros populares.”
A associação ainda reforça que os postos são obrigados a exigir o selo do Inmetro desse tipo de automóvel na hora do abastecimento. “O estabelecimento que não exige está incorrendo em crimes de responsabilidade, risco de perda do seguro em caso de acidente e possíveis ações trabalhistas de funcionários”, alerta.

EXPLOSÕES EM VITÓRIA E VILA VELHA

Embora menos graves, acidentes semelhantes ao que aconteceu nesta quarta-feira (27) no Rio de Janeiro já ocorreram no Espírito Santo. Em julho de 2018, um carro movido a GNV explodiu em um posto em Vila Velha. Cerca de dois anos antes, um automóvel havia explodido perto de um hospital em Vitória.
Carro movido a GNV explodiu em um posto que fica na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, em 2018
Carro movido a GNV explodiu em um posto que fica na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, em 2018 Crédito: Richard Giesen
No caso mais recente, o Corpo de Bombeiros constatou que o motorista usava duas botijas de gás de cozinha em vez do cilindro específico para gás natural veicular. A explosão fez com que parte da estrutura do estabelecimento caísse e deixou o carro destruído. Dois frentistas ficaram feridos, e o motorista fugiu.
Já em agosto de 2016, uma caminhonete explodiu em Maruípe, na Capital. Na época, seis imóveis ficaram danificados, e uma pessoa se feriu com estilhaços de vidro de uma janela que quebrou em um edifício da região devido à força da explosão. Testemunhas disseram que deu para ouvir o barulho do gás vazando.
Membro do Corpo de Bombeiros, o tenente Dainer afirmou que explosões como aquela acontecem devido à falta de manutenção do kit gás. “Geralmente a instalação e má conservação são os principais problemas. Em equipamentos que passam por inspeção periódica não acontece esse tipo de dano", disse.

Detran-ES: como regularizar carro após conversão para GNV?

"A modificação do veículo para o uso do GNV como combustível deve ser registrada no documento do veículo. O serviço pode ser solicitado de forma on-line no site do Detran-ES ou em uma unidade do órgão, mediante agendamento pela mesma página na internet.

Solicitação on-line
 • Realizar vistoria de identificação veicular em uma empresa de credenciada de vistoria, conforme lista no site do Detran-ES, munido dos documentos pessoais e do veículo para a obtenção da autorização prévia e para a realização da vistoria;
 • Dirigir-se com o veículo, já com o kit GNV instalado, a uma instituição técnica licenciada, conforme lista no site do Detran-ES, munido dos documentos pessoais, do veículo e da nota fiscal de instalação para a obtenção da autorização prévia e para a realização da vistoria e emissão do Certificado de Segurança Veicular (CSV);
 • Após realizadas a vistoria, acessar o serviço "Mudança de Característica" na área de serviços on-line de veículos e preencher o formulário no site do Detran-ES;
 • Assinar o requerimento de maneira igual à assinatura da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou do documento de identidade utilizado no serviço;
 • Escanear os documentos com resolução que permita fácil visualização e leitura dos documentos;
 • Anexar os documentos escaneados;
 • Aguardar resposta da pré-análise dos documentos no e-mail informado pelo interessado;
 • Gerar o Documento Único de Transferência (DUA) do serviço no site do Detran-ES e efetuar o respectivo pagamento;
 • Aguardar mensagem de texto (SMS) com o código do CRV para que o interessado possa imprimir o documento de porte obrigatório do veículo (CRLV-E) no site do Detran-ES.

Solicitação presencial
Para realizar o serviço presencialmente em uma unidade do Detran-ES, após a realização das vistorias na empresa de credenciada de vistoria e na instituição técnica licenciada, o interessado deverá agendar o atendimento pelo site do órgão ou pelo site do Faça-Fácil e comparecer à unidade no dia e horário selecionados com os documentos necessários para o serviço."

Entenda

Em nota

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