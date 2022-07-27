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Folha de São Paulo

Morre motorista vítima de explosão ao abastecer com GNV em posto no RJ

SÃO PAULO,SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mário Magalhães da Penha, 67, vítima de uma explosão em um posto de combustível, morreu na madrugada desta quarta-feira (27) no Rio de Janeiro. Ele estava hospitalizado em estado grave desde o ocorrido, ontem, quando deu entrada com diversas fraturas. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal da Saúde.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jul 2022 às 12:22

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 12:22

SÃO PAULO,SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mário Magalhães da Penha, 67, vítima de uma explosão em um posto de combustível, morreu na madrugada desta quarta-feira (27) no Rio de Janeiro. Ele estava hospitalizado em estado grave desde o ocorrido, ontem, quando deu entrada com diversas fraturas. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal da Saúde.
Em imagens registradas pelas câmeras de segurança do estabelecimento, é possível ver Mário da Penha ao lado da mulher do lado de fora do veículo, na parte da frente onde o GNV era abastecido. Em um determinado momento, Mário da Penha vai para a parte de trás do carro, abre o porta-malas e acontece a explosão.
O homem é arremessado com tanta força que sofreu fraturas expostas em diversos membros do corpo. Ele foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na mesma região, com quadro de saúde gravíssimo. Ele passou por cirurgias na terça-feira (26), mas morreu hoje.Por conta da explosão, o teto do posto desabou e os destroços caíram por cima do casal.
CILINDRO DE GÁS ENFERRUJADO
Um funcionário do posto, que pediu para não ser identificado, disse ao UOL que o cilindro de gás do carro estava enferrujado. "Aqui nunca aconteceu isso, foi a primeira vez. Nós fazemos treinamento. Precisa entender o que aconteceu, mas o cilindro dele estava bem enferrujado".
No início da tarde de ontem, policiais civis estiveram no posto de gasolina, que foi interditado, para realizar uma perícia. Os agentes fotografaram o carro e recolheram o cilindro do veículo que está sendo analisado.

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