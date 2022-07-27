Morre motorista vítima de explosão ao abastecer com GNV em posto no RJ

SÃO PAULO,SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mário Magalhães da Penha, 67, vítima de uma explosão em um posto de combustível, morreu na madrugada desta quarta-feira (27) no Rio de Janeiro. Ele estava hospitalizado em estado grave desde o ocorrido, ontem, quando deu entrada com diversas fraturas. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal da Saúde.

Em imagens registradas pelas câmeras de segurança do estabelecimento, é possível ver Mário da Penha ao lado da mulher do lado de fora do veículo, na parte da frente onde o GNV era abastecido. Em um determinado momento, Mário da Penha vai para a parte de trás do carro, abre o porta-malas e acontece a explosão.

O homem é arremessado com tanta força que sofreu fraturas expostas em diversos membros do corpo. Ele foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na mesma região, com quadro de saúde gravíssimo. Ele passou por cirurgias na terça-feira (26), mas morreu hoje.Por conta da explosão, o teto do posto desabou e os destroços caíram por cima do casal.

CILINDRO DE GÁS ENFERRUJADO

Um funcionário do posto, que pediu para não ser identificado, disse ao UOL que o cilindro de gás do carro estava enferrujado. "Aqui nunca aconteceu isso, foi a primeira vez. Nós fazemos treinamento. Precisa entender o que aconteceu, mas o cilindro dele estava bem enferrujado".