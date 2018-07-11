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Av. Carlos Lindenberg

Carro a gás explode enquanto abastecia em posto de Vila Velha

O motorista do veículo tentou abastecer o carro a gás. Mas no lugar de um cilindro adequado, ele adaptou o veículo para armazenar o gás em dois botijões de gás de cozinha

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 00:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 00:54
Um carro a gás explodiu em um posto que fica na Lindenberg Crédito: Internauta | Richard Giesen
Um carro movido a gás explodiu em um posto de combustíveis localizado na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (10), por volta de 21h.
De acordo com o tenente Rainer, do Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo, que não foi identificado, tentou abastecer o carro a gás. Mas no lugar de um cilindro adequado, ele adaptou o veículo para armazenar o gás em dois botijões de gás de cozinha.
"Fomos chamados para a explosão e nos deparamos com o veiculo passeio de que veio fazer abastecimento normalmente. Porém, para o abastecimento a gás natural veicular ele precisaria de um cilindro adequado. No local, verificamos que ele não tinha cilindro e sim duas botijas de cozinha. Por essa diferença de pressão, houve a explosão. Nesse caso, foi uma explosão sem chamas. O que é muita sorte, pois por tratar-se de um posto de combustível a tragédia poderia ser maior", disse o tenente.
Após a explosão, o motorista fugiu. O veículo ficou totalmente destruído.
Dois frentistas ficaram feridos. Um deles foi encaminhado para um hospital da região por populares. Já o outro, foi atendido por uma ambulância do Samu.
Nesta quarta-feira (11), funcionários do posto informaram ao Gazeta Online que o frentista que foi hospitalizado já recebeu alta. O veículo destruído e o que foi atingido pela explosão continuam no local. 
O posto abriu para a venda de combustíveis nesta quarta, exceto o Gás Natural Veicular (GNV). 
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