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Suspeita de crime

Combate à pirataria: brinquedos são apreendidos em loja de Cariacica

As mercadorias recolhidas ficarão com a Receita Federal até a conclusão do processo. Até o fim da manhã de segunda, 20 sacolas e cinco caixas com produtos haviam sido apreendidos

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 13:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2023 às 13:15
Brinquedos e produtos eletrônicos foram apreendidos em uma operação de combate à pirataria realizada pela Alfândega da Receita Federal do Porto de Vitória na manhã desta segunda-feira (9) em um loja de Campo Grande, em Cariacica. A operação é realizada em conjunto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Segundo a Receita, há "fortes indícios de falsificação".
As mercadorias recolhidas ficarão com a Receita Federal até a conclusão do processo. Até o fim da manhã de segunda (9), 20 sacolas e cinco caixas com produtos haviam sido apreendidos. O nome da loja não foi divulgado.

Operação da Receita Federal contra pirataria em Cariacica

De acordo com a Receita Federal, a comercialização deste tipo de mercadoria traz uma série de riscos para o consumidor, como a utilização de tinta contaminada ou produtos de baixa qualidade com peças pequenas que podem ser engolidas por crianças. Além dos danos à saúde, a comercialização dos chamados produtos contrafeitos viola os direitos autorais, causa prejuízo na arrecadação de impostos, aumento nos índices de desemprego, desencadeia a prática de concorrência desleal e alimenta o crime organizado.

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