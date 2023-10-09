Combate à pirataria: brinquedos são apreendidos em loja de Cariacica

Brinquedos e produtos eletrônicos foram apreendidos em uma operação de combate à pirataria realizada pela Alfândega da Receita Federal do Porto de Vitória na manhã desta segunda-feira (9) em um loja de Campo Grande, em Cariacica. A operação é realizada em conjunto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Segundo a Receita, há "fortes indícios de falsificação".
As mercadorias recolhidas ficarão com a Receita Federal até a conclusão do processo. Até o fim da manhã de segunda (9), 20 sacolas e cinco caixas com produtos haviam sido apreendidos. O nome da loja não foi divulgado.
Operação da Receita Federal contra pirataria em Cariacica
De acordo com a Receita Federal, a comercialização deste tipo de mercadoria traz uma série de riscos para o consumidor, como a utilização de tinta contaminada ou produtos de baixa qualidade com peças pequenas que podem ser engolidas por crianças. Além dos danos à saúde, a comercialização dos chamados produtos contrafeitos viola os direitos autorais, causa prejuízo na arrecadação de impostos, aumento nos índices de desemprego, desencadeia a prática de concorrência desleal e alimenta o crime organizado.