Combate à pirataria: brinquedos são apreendidos em loja de Cariacica

As mercadorias recolhidas ficarão com a Receita Federal até a conclusão do processo. Até o fim da manhã de segunda (9), 20 sacolas e cinco caixas com produtos haviam sido apreendidos. O nome da loja não foi divulgado.

De acordo com a Receita Federal, a comercialização deste tipo de mercadoria traz uma série de riscos para o consumidor, como a utilização de tinta contaminada ou produtos de baixa qualidade com peças pequenas que podem ser engolidas por crianças. Além dos danos à saúde, a comercialização dos chamados produtos contrafeitos viola os direitos autorais, causa prejuízo na arrecadação de impostos, aumento nos índices de desemprego, desencadeia a prática de concorrência desleal e alimenta o crime organizado.