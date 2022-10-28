Comandante da PM nega agressão a mulher, como apontou Manato em debate

Douglas Caus e a esposa, Renata Christhina Pimentel Ramos Caus Crédito: Arquivo Pessoal

Durante o debate, Manato leu trecho de matéria onde era informado que a esposa do comandante havia acionado a PM, informando que tinha sido agredida por ele. O fato foi divulgado em setembro de 2020.

De acordo com o coronel Douglas Caus, o caso foi investigado pela Polícia Civil, que remeteu o material para o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que por sua vez pediu o arquivamento das investigações, o que foi aceito pela Justiça estadual.

“O MPES requereu o arquivamento do processo e o juiz acolheu o pedido. Antes de fazer uma afirmação como esta, o candidato deveria ter checado as informações do processo. Agiu por ignorância ou por má fé, para prejudicar o candidato do governo”, disse Caus

Arquivos & Anexos Decisão judicial arquivando processo contra o comandante PM A decisão é do juizado da 9ª Vara Criminal de Vila Velha Tamanho do arquivo: 140kb Baixar

No site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), no andamento processual, há informações sobre uma audiência realizada em junho do ano passado. No termo da audiência é relatado que o casal foi ouvido pelo juiz Evandro Alberto da Cunha, da 9ª Vara Criminal de Vila Velha.

No depoimento o casal informou que estava “vivendo muito bem” e que o ocorrido que culminou na investigação policial “foi um momento isolado em que ambos estavam bastante estressados, muito nervosos, pois foi um evento atípico”.

No mesmo documento, o representante do MPES informou que entendia que na situação não havia ocorrido violência doméstica e pediu o arquivamento do processo.

“Tendo em vista tratar-se de fato atípico visto que o casal informou que os fatos ocorreram por um momento difícil que passava o casal, entendo não ter ocorrido violência doméstica, pelo que requeiro o arquivamento do presente”.

Post do comandante da PM sobre o debate Crédito: Redes sociais

O pedido foi aceito pelo juiz. “Examinados. Com base no que restou apurado nos autos, acolho a promoção do Ministério Público e o requerimento expresso feito pelo requerido, para ordenar o arquivamento do procedimento”, decidiu.

No mesmo andamento processual no site do TJES, em março deste ano, já consta que o processo foi “arquivado definitivamente”.

Caus afirmou que a fala do candidato "um desrespeito a um policial com 34 anos de serviços prestados na Corporação e com um trabalho que vem sendo reconhecido pela sociedade”, disse.

O candidato Carlos Manato foi procurado, via assessoria, para comentar a manifestação do comandante.

Ele afirmou que "as duas denúncias de agressão realizadas pela esposa do comandante-geral do governo Casagrande, uma delas após o filho do casal ter acionado o Ciodes e relatado que os pais tinham chegado às 'vias de fato', conforme noticiado por a Gazeta, tiveram como desfecho o arquivamento a pedido do acusado e da vítima".

Ainda segundo a nota enviada pela campanha de Manato, "em sentença, há admissão da agressão por ambos, sob a alegação de que 'tudo ocorreu em um momento em que ambos estavam muito nervosos'. Diante de tal contexto, a passividade e a cumplicidade do candidato Casagrande são reveladoras e ratificam tudo que já foi dito pelo candidato Manato".