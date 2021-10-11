Com ruas alagadas, moradores ficam ilhados em Marataízes

Moradores ficam ilhados com alagamento de ruas em Marataízes Crédito: Montagem| A Gazeta

Os moradores do bairro Esplanada II e Belo Horizonte, em Marataízes , Litoral Sul do Espírito Santo, estão sofrendo com alagamentos nesta segunda-feira (11). Eles reclamam que falta obra de drenagem nas ruas e, com a chuva, a água fica represada nas vias, sem escoamento.

A moradora Érica Brandão contou que amanheceu ilhada e até o início da tarde não havia como sair de casa, na Avenida das Pérolas, no bairro Esplanada. “A rua está em obras de esgoto e só devem terminar no final do ano. Estou desesperada, faltam uns 10 centímetros para a água entrar na minha casa. A rua não tem calçamento, drenagem e toda vez que chove é assim”, contou a moradora, que fez um vídeo para mostrar a situação.

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Em outro bairro da cidade, o Belo Horizonte, moradores registraram alagamento na Avenida Minas Gerais. Segundo eles, a falta de infraestrutura também é a causadora do problema, pois a rua não tem calçamento.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, Wagner Paulo, apesar da chuva, não houve chamados, apenas pontos de alagamentos em bairros.

Em relação à drenagem nas ruas alagadas, a Prefeitura de Marataízes respondeu que no bairro Belo Horizonte a obra de infraestrutura para a região está em fase de licitação e, em breve, deve começar. Quanto ao bairro Esplanada II, informou que a Secretaria Municipal de Obras está elaborando o projeto para licitar a obra.