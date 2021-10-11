Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuva no Sul do ES

Com ruas alagadas, moradores ficam ilhados em Marataízes

O problema, segundo os moradores dos bairros Esplanada II e Belo Horizonte, é a falta de obras de drenagem e pavimentação de ruas

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 19:19

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 out 2021 às 19:19
Moradores ficam ilhados com alagamento de ruas em Marataízes
Moradores ficam ilhados com alagamento de ruas em Marataízes Crédito: Montagem| A Gazeta
Os moradores do bairro Esplanada II e Belo Horizonte, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, estão sofrendo com alagamentos nesta segunda-feira (11). Eles reclamam que falta obra de drenagem nas ruas e, com a chuva, a água fica represada nas vias, sem escoamento.
A moradora Érica Brandão contou que amanheceu ilhada e até o início da tarde não havia como sair de casa, na Avenida das Pérolas, no bairro Esplanada. “A rua está em obras de esgoto e só devem terminar no final do ano. Estou desesperada, faltam uns 10 centímetros para a água entrar na minha casa. A rua não tem calçamento, drenagem e toda vez que chove é assim”, contou a moradora, que fez um vídeo para mostrar a situação.
Em outro bairro da cidade, o Belo Horizonte, moradores registraram alagamento na Avenida Minas Gerais. Segundo eles, a falta de infraestrutura também é a causadora do problema, pois a rua não tem calçamento.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, Wagner Paulo, apesar da chuva, não houve chamados, apenas pontos de alagamentos em bairros.
Em relação à drenagem nas ruas alagadas, a Prefeitura de Marataízes respondeu que no bairro Belo Horizonte a obra de infraestrutura para a região está em fase de licitação e, em breve, deve começar. Quanto ao bairro Esplanada II, informou que a Secretaria Municipal de Obras está elaborando o projeto para licitar a obra.
Sobre a obra de esgoto, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marataízes disse que a obra está sendo realizada pela prefeitura e, somente depois de encerrada, fica responsável pela manutenção, fiscalização e cobrança das tarifas. Portanto, como ainda não foi entregue, não tem ainda a responsabilidade de fiscalizar. Informou que está à disposição, caso a comunidade precise de ajuda, no sentido de auxiliar no trabalho para resolver a situação de esgoto transbordando.

Veja Também

Taxista é ferido com canivete durante assalto em Guaçuí

Cariacica acumula mais de 150 mm de chuva em 24h; veja o ranking

Jovem foi morto por causa de pipa em Linhares, conclui polícia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES defesa civil Marataízes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados