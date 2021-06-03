Com restrições, capixabas aproveitam feriado de Corpus Christi nas Montanhas

Feriado de Corpus Christi no ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A tranquilidade da Região de Montanhas do Espírito Santo inspira muitas pessoas a saírem da rotina. E durante o feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (3), muita gente aproveitou para passear em lugares ao ar livre no Estado. Um dos locais escolhidos foi a Pedra Azul. Quem vai ao destino diz procurar por tranquilidade. De acordo com representantes do setor hoteleiro da região, a maioria dos turistas é capixaba.

"Todos os dias a gente atende 300 a 400 pessoas interessadas para um final de semana. O pacote é de três diárias, e todos querem aproveitar", diz Julia Duarte Martins, gerente de pousada.

Representante do turismo relata aumento da procura no ES Crédito: Reprodução | TV Gazeta

"Hoje estamos com uma movimentação bem maior do que tínhamos antes da pandemia. Então, hoje, as pessoas descobrem as Montanhas. Quem ia pra fora do Espírito Santo agora vem pra cá. A região é um ponto fora da curva " Valdeir Nunes - Representante do setor de turismo da Região Serrana

A consultora Marcella Mourão trouxe a família de Governador Valadares, em Minas Gerais. Ela ressaltou a importância dos cuidados: "Todos os profissionais que trabalham aqui usam máscara, tem álcool gel disponível, um local bem arejado. Estou bem segura".

Domingos Martins está em risco moderado para a Covid-19 , segundo o mapa divulgado semanalmente pelo governo do Estado. Isso significa que as restrições existem, mas não impedem o funcionamento de bares e parque, por exemplo.

Em placas, turistas que visitam as Montanhas Capixabas notam informações de combate à Covid-19 em placas. Entre o aviso sobre uso obrigatório da máscara e a disponibilidade de álcool gel, há a orientação para uma diversão com cuidado.

56º Mapa de Risco da Covid Crédito: Divulgação/Governo do ES