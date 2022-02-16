Com penas das asas cortadas, tucano é resgatado no ES

Tucano-de-bico-verde foi resgatado no Caparaó Crédito: Divulgação/ Polícia Militar Ambiental

Polícia Militar Ambiental após um morador de Um tucano-de-bico-verde foi resgatado nesta terça-feira (15) pelaapós um morador de Divino de São Lourenço , na Região do Caparaó, acionar os militares para o recolhimento.

A ave foi encontrada com saúde, no entanto, com as penas das asas cortadas, característica de que estava em cativeiro e escapou. Segundo a polícia, ela tem o bico grande como uma espada, garganta e peito amarelos, barriga vermelha, cerca de 45 centímetros e pesa aproximadamente 300 gramas.

Após o recolhimento, a ave foi entregue aos agentes do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e passará por avaliação veterinária, para que seja reintroduzida ao seu habitat natural.

A ave, disse a polícia, é uma espécie nativa do Brasil, comum em regiões de serra da Mata Atlântica, porém suas aparições tem se tornado raras na região por conta da destruição de seu habitat natural.

O tucano-de-bico-verde é encontrado nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, no extremo sul da Bahia e no sul de Goiás. Seus hábitos alimentares são, basicamente, frutos de palmito-juçara, embaúbas e pequenos insetos.

A Polícia Militar Ambiental orienta que, se as pessoas se depararem com aves nativas, devem comunicar de imediato aos órgãos ambientais responsáveis, capacitados para fazerem o recolhimento de animais silvestres.