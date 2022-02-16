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Região do Caparaó

Com penas das asas cortadas, tucano é resgatado no ES

Tucano-de-bico-verde foi encontrado nesta terça-feira (15) após um morador de Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó, acionar a Polícia Ambiental

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 06:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2022 às 06:40
Tucano-de-bico-verde foi resgatado no Caparaó Crédito: Divulgação/ Polícia Militar Ambiental
Um tucano-de-bico-verde foi resgatado nesta terça-feira (15) pela Polícia Militar Ambiental após um morador de Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó, acionar os militares para o recolhimento. 
A ave foi encontrada com saúde, no entanto, com as penas das asas cortadas, característica de que estava em cativeiro e escapou. Segundo a polícia, ela tem o bico grande como uma espada, garganta e peito amarelos, barriga vermelha, cerca de 45 centímetros e pesa aproximadamente 300 gramas.
Após o recolhimento, a ave foi entregue aos agentes do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e passará por avaliação veterinária, para que seja reintroduzida ao seu habitat natural.
A ave, disse a polícia, é uma espécie nativa do Brasil, comum em regiões de serra da Mata Atlântica, porém suas aparições tem se tornado raras na região por conta da destruição de seu habitat natural.
O tucano-de-bico-verde é encontrado nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, no extremo sul da Bahia e no sul de Goiás. Seus hábitos alimentares são, basicamente, frutos de palmito-juçara, embaúbas e pequenos insetos.
A Polícia Militar Ambiental orienta que, se as pessoas se depararem com aves nativas, devem comunicar de imediato aos órgãos ambientais responsáveis, capacitados para fazerem o recolhimento de animais silvestres.
Os militares ressaltam que o ato de cortar as asas de aves, mesmo que sejam só penas, é considerado crime de mutilação, maus-tratos a animal e pode acarretar em pena de detenção de três meses a um ano, além de multa. Denúncias à Polícia Militar Ambiental podem ser feitas pelo Disque Denúncia, telefone 181 ou pelo site https:/disquedenuncia181.es.gov.br.

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