Cinco cachorros que estavam em uma casa abandonada foram resgatados por equipes da Prefeitura de Vila Velha no bairro Praia dos Recifes, na manhã desta quarta-feira (15). Segundo a prefeitura, os animais, três filhotes e dois adultos, estavam trancados na residência em situação de maus-tratos. Não havia ninguém no local.
A prefeitura divulgou que equipes da Coordenação de Bem-Estar Animal (CBEA) da Secretaria de Meio Ambiente e da Guarda Municipal foram até o local após uma denúncia. Lá, o médico e coordenador do CBEA, Celso Christo, observou que os cachorros estavam com fome e sede.
"Diante da grave situação, os animais foram recolhidos e levados à clínica que possui contrato com a prefeitura, onde os cães passarão por triagem e cuidados, para que, posteriormente, sejam encaminhados para adoção”, disse.
A Prefeitura de Vila Velha ressaltou que maus-tratos a animais é configurado crime passível de punição e até mesmo prisão. A pasta divulgou que denúncias de maus-tratos e resgate a animais devem ser feitas para a Ouvidoria Municipal, no telefone 162.
Com fome e sede, cachorros são resgatados em Vila Velha