Cadela de rua grávida "busca" ajuda em clínica de Cariacica

Cadela de rua grávida procurou ajuda em clínica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma cadela de rua batizada com o nome de "Amiga" virou o xodó de moradores e funcionários de uma clínica veterinária em Campo Grande, em Cariacica , na Grande Vitória.

Na última quinta-feira (9), ela surpreendeu os funcionários da clínica depois de ficar parada em frente ao local como se estivesse pedindo ajuda para ter os filhotes.

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O médico veterinário João Áureo Rodrigues de Oliveira foi o primeiro a atender a cadela.

"Desci pra verificar e constatei que realmente era uma fêmea gestante. Ela estava bem deitada olhando na direção da clínica como se aguardasse atendimento", contou.

Desde então, "Amiga" está abrigada no local. Os filhotes nasceram nesta segunda (13). Um não sobreviveu porque estava fora da posição para o parto normal.

Cadela de rua grávida procurou ajuda em clínica Crédito: Roberto Pratti

"Ela é uma boa cadelinha. Está super bem e com bastante leite", disse a médica veterinária Rosimere Pereira dos Santos, responsável pelo parto.

Um outro cachorro, que seria o pai dos filhotes, foi visto nesta terça (14) na frente da clínica, de prontidão, como se tivesse esperando por notícias.

"Por enquanto o pai está lá fora esperando e a gente está preocupado com ele também", finalizou o médico veterinário João Áureo.

Cachorro de rua que seria o pai de filhotes de cadela que buscou ajuda em clínica Crédito: Roberto Pratti

Com a repercussão da história nas redes sociais, agora tem uma fila de pessoas querendo adotar a mamãe e seus filhotes.

Os seis filhotes serão vermifugados, e após serem vacinados, poderão ser adotados quando completarem 45 dias.