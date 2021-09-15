Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Filhotes nasceram

Cadela de rua grávida "busca" ajuda em clínica de Cariacica

Um outro cachorro, que seria o pai dos filhotes, foi visto nesta terça (14) na frente da clínica, de prontidão, como se tivesse esperando por notícias

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 13:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2021 às 13:18
Cadela de rua grávida procurou ajuda em clínica
Cadela de rua grávida procurou ajuda em clínica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma cadela de rua batizada com o nome de "Amiga" virou o xodó de moradores e funcionários de uma clínica veterinária em Campo Grande, em Cariacica, na Grande Vitória.
Na última quinta-feira (9), ela surpreendeu os funcionários da clínica depois de ficar parada em frente ao local como se estivesse pedindo ajuda para ter os filhotes.
O médico veterinário João Áureo Rodrigues de Oliveira foi o primeiro a atender a cadela.
"Desci pra verificar e constatei que realmente era uma fêmea gestante. Ela estava bem deitada olhando na direção da clínica como se aguardasse atendimento", contou.
Desde então, "Amiga" está abrigada no local. Os filhotes nasceram nesta segunda (13). Um não sobreviveu porque estava fora da posição para o parto normal.
Cadela de rua grávida procurou ajuda em clínica
Cadela de rua grávida procurou ajuda em clínica Crédito: Roberto Pratti
"Ela é uma boa cadelinha. Está super bem e com bastante leite", disse a médica veterinária Rosimere Pereira dos Santos, responsável pelo parto.
Um outro cachorro, que seria o pai dos filhotes, foi visto nesta terça (14) na frente da clínica, de prontidão, como se tivesse esperando por notícias.
"Por enquanto o pai está lá fora esperando e a gente está preocupado com ele também", finalizou o médico veterinário João Áureo.
Cachorro de rua que seria o pai de filhotes de cadela que buscou ajuda em clínica
Cachorro de rua que seria o pai de filhotes de cadela que buscou ajuda em clínica  Crédito: Roberto Pratti
Com a repercussão da história nas redes sociais, agora tem uma fila de pessoas querendo adotar a mamãe e seus filhotes.
Os seis filhotes serão vermifugados, e após serem vacinados, poderão ser adotados quando completarem 45 dias.
Com informações de Any Cometti, da TV Gazeta

Veja Também

Quero um gato, mas já tenho um cachorro em casa. É possível?

Cachorros fazem sucesso na web com os looks do dia

Deputados aprovam proibição de piercing e tatuagem em animais no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cachorro Cariacica Pets
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas
Operação da PRF flagra motorista embriagado Linhares
Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares
Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados