Com filho no carro, homem morreu no Dia dos Pais na Praia da Costa

Capotamento aconteceu na orla da Praia da Costa no início da madrugada deste domingo (8) Crédito: Reprodução de vídeo

Moradores de um prédio em frente ao local da batida desceram para ajudar, entre eles médicos, que prestaram os primeiros socorros ao pai e ao filho. Quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou, o motorista recebeu o socorro com suporte maior, mas não resistiu e morreu durante o atendimento.

Segundo uma testemunha que ajudou no socorro, e pediu para não ter o nome revelado, o motorista não ficou preso às ferragens, mas o cinto de segurança não desconectava.

"A ambulância demorou mais de 40 minutos para chegar, então nós e os médicos presentes, prestamos os primeiros socorros tanto à criança, quanto ao motorista. Ele ficou uns 10 minutos ou mais em parada cardiorrespiratória até que os paramédicos chegaram. Não foi possível reanimá-lo, infelizmente", disse.

O menino de 3 anos, que afirmou ser filho da vítima, estava em choque, de acordo com a mulher. "Todos que estavam em volta queriam contribuir de alguma forma, mas infelizmente não foi o suficiente".

À reportagem de A Gazeta, a testemunha afirmou que a criança não estava na cadeirinha. "Eu realmente não sei explicar como ele não se machucou tanto. Ele disse que o motorista era o pai dele. Deu a entender que ele foi passar o Dia dos Pais com o pai, mas mora com a mãe", supôs.

O QUE DIZ A SESA

A Gazeta demandou a demandou a Secretaria de Saúde (Sesa) sobre a demora de 40 minutos para ambulância chegar, relatada pela testemunha. Em nota, a Sesa afirmou que a coordenação do Samu 192 disse que recebeu um chamado neste domingo (8), às 00h11, para atendimento as vítimas do acidente.

"Após avaliação do médico regulador, foi encaminhado, às 00h25, duas unidades de suporte ao atendimento. Com relação ao estado de saúde do paciente, a Secretaria da Saúde ressalta que as informações são passadas somente para familiares e/ou responsáveis do mesmo", diz a nota.

CORPO DE BOMBEIROS

Na manhã desta segunda-feira (9), o Corpo de Bombeiros informou por nota que foi acionado para a ocorrência, mas não houve necessidade de atuação. "Ao chegar ao local, a equipe constatou que não havia vítima presa às ferragens. O adulto estava sendo socorrido pelo Samu. O CBMES apenas prestou apoio no isolamento da área e monitoramento dos riscos", diz a nota.