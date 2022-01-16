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Violência

Colatina registra dois assassinatos em menos de 24 horas

Na noite de sexta-feira (14), um homem foi morto a tiros enquanto participava de um churrasco com a família. No sábado (15), um jovem foi morto em um bar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2022 às 13:39

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 13:39

A cidade de Colatina, no Noroeste do Estado, registrou dois assassinatos em menos de 24 horas. No início da tarde deste sábado (15), um homem de 25 anos, identificado como Jefferson Costa Ramos, foi morto a tiros no distrito de Reta Grande. O outro crime, aconteceu na noite de sexta-feira (14), quando a vítima participava de um churrasco.
No crime de sábado (15), a polícia contou que um homem de camisa preta saiu de um bar atirando na vítima, Jefferson Costa Ramos. O homem foi até uma motocicleta, voltou e deu mais um tiro na cabeça do jovem. Após os disparos, o atirador fugiu do local de moto.
O primeiro homicídio do ano na cidade foi registrado na noite de sexta-feira (14), de acordo com a Polícia Militar, Carlos Alberto dos Santos, conhecido como Betão, estava em um churrasco, na varanda de uma casa no bairro Barbados, quando, segundo testemunhas, dois homens armados de roupa e touca preta chegaram e atiraram várias vezes contra a vítima.
Carlos correu e tentou se proteger no banheiro, onde acabou morto pelos bandidos, que fugiram a pé após o crime. A esposa e outros parentes da vítima, que estavam na casa quando o crime aconteceu, não reconheceram os suspeitos e nem souberam explicar a motivação do crime. Os casos são investigados pelas Polícia Civil, mas até o momento, ninguém foi preso. 
Com informações de Gabriela Fardin da TV Gazeta Noroeste

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