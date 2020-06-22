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Covid-19

Colatina confirma a 22ª morte por coronavírus

De acordo com a prefeitura, a vítima é um homem de 56 anos, ele não era portador de nenhuma comorbidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 20:25

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 20:25

Leito de internação no Hospital Silvio Avidos, em Colatina
Leito de internação no Hospital Sílvio Avidos, em Colatina Crédito: Divulgação / Governo do ES
A Prefeitura de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou , na tarde desta segunda-feira (22), a 22ª morte de um paciente com a Covid-19 na cidade.
De acordo com a secretaria municipal de Saúde de Colatina, a vítima é um homem  de 56 anos que estava internado na UTI de um hospital público da cidade. Ele não possuía comorbidades.

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CORONAVÍRUS EM COLATINA 

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta segunda-feira (22), Colatina teve 96 casos registrados do novo coronavírus, seu recorde desde o início da pandemia. No total, a cidade já contabiliza 1154 pacientes contaminados pela Covid-19. 

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