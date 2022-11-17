Sul do ES

Cobra aparece em rua e assusta moradores em Cachoeiro; veja vídeo

Moradores relatam que animal seria uma jiboia e foi visto na noite desta quarta-feira (16) no bairro Alto Amarelo; até o início da tarde desta quinta (17) a cobra ainda estaria no local
Beatriz Caliman

Publicado em 

17 nov 2022 às 13:56

Uma cobra que apareceu na rua Agliberto Rodrigues Moreira, em Alto Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo,  na noite desta quarta-feira (16), tirou o sono e assustou moradores da região.  Isabel Borges, moradora do bairro, afirmou que chegaram a acionar a Polícia Militar Ambiental para capturar o bicho, mas até o momento ninguém apareceu.
O animal, segundo os moradores, seria uma jiboia. A cobra foi vista em meio a folhas secas, na beira de um barranco, por volta de 18h. “A cobra é grande, tem uns dois metros e está gorda. Ouvi dizer que ela havia até matado o gato de um vizinho. Meu irmão mora ali perto também e disse que a cobra ainda está por lá”, contou Isabel no início da tarde desta quinta-feira (17).
Procurada pela reportagem da TV Gazeta Sul, a Polícia Militar disse que, na noite dessa quarta-feira (16), o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que havia uma jiboia no bairro Alto Amarelo. O solicitante foi orientado a entrar em contato com o setor de recolhimento de animais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Apesar da orientação, a Prefeitura de Cachoeiro informou também que em casos como este, as pessoas podem acionar o setor de Vigilância Ambiental da cidade pelo (28) 3155-5711. 

Veja Também

Mulher que estava desaparecida é achada morta dentro de cobra píton

Cobra aparece em quintal e assusta família na Glória, em Vila Velha

Cobra é encontrada dentro de capô de carro em Aracruz; veja vídeo

