Cobra aparece em quintal e assusta família na Glória, em Vila Velha

Uma família da Glória, em Vila Velha, levou um susto na última terça-feira (18). Uma jiboia de mais de dois metros apareceu no quintal do imóvel. De acordo com a dona de casa Juliana Lima, essas visitas de animais são comuns na região, mas uma cobra desse tamanho chamou a atenção.
"Minha mãe foi passar no quintal para cuidar das plantas. Ela olhou e pensou que fosse um 'lagartão', mas percebeu o que era e gritou. Depois, puxou a cobra pelo rabo e colocou no tonel, aí pediu para eu ir atrás do resgate, porque a gente não queria deixar ninguém da vizinhança matar", comentou Juliana.
A dona de casa informou que entrou em contato com o Controle de Zoonoses e também com a Polícia Ambiental, mas foi orientada a soltar o animal. Ela ficou com receio de libertar a cobra, já que a área é cercada de casas.
"Eu mesma tenho um bebê, tenho dois gatinhos também. Era perigoso soltar assim. A gente mora no ponto final da Glória e sempre aparecem muitos bichinhos por conta da demanda de invasão de terrenos aqui na região. Então os animais estão ficando sem lugar para ir. Mas não tinha como soltar a cobra aqui em meio às casas", explicou.
Foi então que agentes da Guarda Municipal estiveram no local, pegaram a cobra e soltaram no Parque Natural Morro da Manteigueira, área de proteção ambiental.
"Já apareceram duas desse mesmo tipo por aqui, mas desse tamanho nunca. Acredito que ela tinha mais de dois metros. Foi um susto", lembrou a dona de casa.
VISITAS INESPERADAS
Como Juliana explicou, com o avanço de casas na antiga área de mata, muitos animais acabam circulando pelo quintal da família. É o caso de gambá, gavião, caranguejo, macaquinhos, lagartos e aranhas. Confira alguns dos registros das visitas inesperadas:
O QUE DIZEM AS AUTORIDADES
Questionada por que a moradora foi orientada a soltar o animal na área, a Polícia Militar explicou que "neste caso, a orientação feita é para que o animal seja liberado em ambiente de mata, visto que não é peçonhento e não oferece risco a integridade física das pessoas".
"Cabe destacar que a Polícia Militar Ambiental não realiza o recolhimento de animais que não envolvam situação de crime, pois a missão da Unidade Especializada é reprimir e prevenir crimes. No entanto, sendo solicitada pelo município, o BPMA auxilia nos casos em que há risco iminente da integridade física do cidadão", completou a corporação.
A Prefeitura de Vila Velha informou que "a jiboia foi capturada pela equipe de Inspetoria Ambiental e liberada no Parque Natural Morro da Manteigueira".