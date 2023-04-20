CNH Social: Detran|ES divulga lista dos 3,5 mil selecionados na 1ª fase

Carteira Nacional de Habilitação, oferecida gratuitamente no ES pelo CNH Social Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Confira: O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo ( Detran|ES ) divulgou, nesta quinta-feira (20), a lista dos 3.500 selecionados na 1ª fase do programa CNH Social de 2023. A lista com os nomes pode ser conferida no site do órgão , e também está disponível no documento abaixo.

Arquivos & Anexos Veja os selecionados na 1ª fase do CNH Social 2023 3.500 pessoas foram selecionadas para ganhar habilitação gratuita nesta primeira fase do programa Tamanho do arquivo: 2mb Baixar

Os selecionados, agora, têm até o dia 5 de maio para efetuarem a matrícula, que deve ser feita exclusivamente pelo site do Detran|ES

Na edição deste ano, houve um recorde no número de inscritos. Mais de 89 mil pessoas tentaram obter a primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro), fazer a mudança de categoria para D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta), ou para a adição de categoria A ou B. Os candidatos são selecionados com base nos critérios do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) – voltado a pessoas de baixa renda.

Prazos de matrícula para a CNH Social e processo

Após o preenchimento dos dados no site, o candidato deve procurar a autoescola indicada, de forma presencial, em até 15 dias corridos contados a partir da data de matrícula, para concluir a abertura do processo de habilitação.

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Em seguida, tem até 30 dias úteis para realizar a biometria em uma agência do Detran|ES, mediante agendamento no site do órgão, e para fazer os exames na clínica informada pela autoescola.

O prazo para tirar a carteira de motorista é de um ano, a contar da data de abertura do processo junto à autoescola.

Lista de suplentes

Haverá, ainda, uma chamada única de suplentes, em ordem classificatória, que será divulgada no dia 12 e junho de 2023, a partir das 12h, no site do Detran, com o objetivo de preencher as vagas remanescentes após desclassificação dos candidatos que não respeitarem os prazos estabelecidos no processo de Habilitação na primeira fase do programa, contemplando mais candidatos.

O período de matrícula dos suplentes será de 15 a 30 de junho. Os candidatos selecionados deverão respeitar aos mesmos prazos estabelecidos para obtenção do benefício.

Capacitação

Além da habilitação, os beneficiários do programa que tiverem interesse também poderão passar pela Etapa de Capacitação, que oferece cursos especializados e atualização para condutores profissionais.

São oferecidos os seguintes Cursos Especializados: Transporte de Produtos Perigosos; Transporte de Escolar; Transporte de Passageiros; Transporte de Carga Indivisível; e Transporte de Veículos de Emergência. As empresas credenciadas que oferecem os cursos profissionalizantes estão disponíveis aqui.