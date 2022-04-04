CNH Social: Detran-ES divulga lista com nomes dos 10 mil aprovados

Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) divulgou, nesta segunda-feira (4), a lista com os nomes dos 10 mil selecionados para o programa CNH Social — que disponibiliza carteiras de motorista de forma gratuita para pessoas de baixa renda. O resultado foi publicado no site do órgão e pode ser conferido no documento anexado a seguir. A matrícula já está disponível para parte dos selecionados, conforme os critérios. Foram mais de 60 mil inscrições para 10 mil vagas, um recorde do programa.

Arquivos & Anexos Lista dos 10 mil aprovados no CNH Social Foram 60 mil inscrições para 10 mil vagas disponíveis. Os candidatos têm prazos definidos para matrícula Tamanho do arquivo: 2mb Baixar

Puderam se inscrever candidatos interessados em obter a Primeira Habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro), fazer a mudança de categoria para D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta), ou para a adição de categoria A ou B. O período de inscrições foi até 1º de abril.

A seleção dos candidatos foi realizada de forma eletrônica, sem interferência humana, conforme os critérios do programa. São considerados a menor renda per capita, maior número de componentes no grupo familiar, candidatos com Ensino Fundamental completo, beneficiário do Bolsa Família e data e hora de inscrição.

FUI SELECIONADO. JÁ POSSO COMEÇAR AS AULAS?

Neste ano, o programa tem algumas mudanças na divulgação dos selecionados. O Detran-ES vai realizar as matrículas dos candidatos selecionados em três fases ao longo do ano.

Eles foram distribuídos em 3 listas:

Uma lista com 4 mil contemplados



Outras duas listas com 3 mil nomes cada



Essa medida foi necessária para possibilitar o melhor atendimento da demanda de candidatos pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs) e Clínicas Médicas credenciadas e a conclusão dos processos de habilitação no prazo legal previsto de 12 meses.

CNH Social permite que pessoas tirem carteira de motorista de graça Crédito: Radar Nacional

Os candidatos com o nome na lista deverão se atentar para o seu período de matrícula segundo a ordem de classificação que será divulgada. Os selecionados deverão realizar sua matrícula de forma on-line no site www.detran.es.gov.br , conforme o cronograma abaixo:

Primeiro grupo, composto pelos 4 mil primeiros selecionados: matrícula entre 12h do dia 4 de abril de 2022 e 23h59 do dia 18 de abril de 2022; Segundo grupo, composto pelos 3 mil candidatos seguintes: matrícula entre 12h do dia 6 de junho de 2022 e 23h59 do dia 20 de junho 2022;

Terceiro grupo, composto pelos 3 mil candidatos seguintes: matrícula entre 12h do dia 22 de agosto de 2022 e 23h59 do dia 5 de setembro de 2022.



Os candidatos são responsáveis por acompanharem as publicações no site oficial do Detran-ES, cumprirem os prazos estabelecidos e a manutenção de seus dados atualizados, sob pena de ser considerado desistente do processo e perder o benefício.

NÃO FOI SELECIONADO? ATENÇÃO PARA A LISTA DE SUPLENTES

Haverá uma chamada única de suplentes, em ordem classificatória, que será divulgada no dia 27 de outubro de 2022, a partir das 12h, no site do Detran-ES. O objetivo é preencher as vagas remanescentes após desclassificação dos candidatos que não respeitarem os prazos estabelecidos no processo de habilitação, contemplando mais candidatos.