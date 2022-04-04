Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atenção aos prazos

CNH Social: Detran-ES divulga lista com nomes dos 10 mil aprovados

Matrícula já está disponível para parte dos selecionados. Foram mais de 60 mil inscrições para 10 mil vagas, um recorde do programa
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

04 abr 2022 às 15:45

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 15:45

Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) divulgou, nesta segunda-feira (4), a lista com os nomes dos 10 mil selecionados para o programa CNH Social — que disponibiliza carteiras de motorista de forma gratuita para pessoas de baixa renda. O resultado foi publicado no site do órgão e pode ser conferido no documento anexado a seguir. A matrícula já está disponível para parte dos selecionados, conforme os critérios. Foram mais de 60 mil inscrições para 10 mil vagas, um recorde do programa.

Arquivos & Anexos

Lista dos 10 mil aprovados no CNH Social

Foram 60 mil inscrições para 10 mil vagas disponíveis. Os candidatos têm prazos definidos para matrícula
Tamanho do arquivo: 2mb
Baixar
Puderam se inscrever candidatos interessados em obter a Primeira Habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro), fazer a mudança de categoria para D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta), ou para a adição de categoria A ou B. O período de inscrições foi até 1º de abril.
A seleção dos candidatos foi realizada de forma eletrônica, sem interferência humana, conforme os critérios do programa. São considerados a menor renda per capita, maior número de componentes no grupo familiar, candidatos com Ensino Fundamental completo, beneficiário do Bolsa Família e data e hora de inscrição.

FUI SELECIONADO. JÁ POSSO COMEÇAR AS AULAS?

Neste ano, o programa tem algumas mudanças na divulgação dos selecionados. O Detran-ES vai realizar as matrículas dos candidatos selecionados em três fases ao longo do ano.
Eles foram distribuídos em 3 listas:
  • Uma lista com 4 mil contemplados
  • Outras duas listas com 3 mil nomes cada
Essa medida foi necessária para possibilitar o melhor atendimento da demanda de candidatos pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs) e Clínicas Médicas credenciadas e a conclusão dos processos de habilitação no prazo legal previsto de 12 meses.
CNH
CNH Social permite que pessoas tirem carteira de motorista de graça Crédito: Radar Nacional
Os candidatos com o nome na lista deverão se atentar para o seu período de matrícula segundo a ordem de classificação que será divulgada. Os selecionados deverão realizar sua matrícula de forma on-line no site www.detran.es.gov.br, conforme o cronograma abaixo:
  1.  Primeiro grupo, composto pelos 4 mil primeiros selecionados: matrícula entre 12h do dia 4 de abril de 2022 e 23h59 do dia 18 de abril de 2022;
  2. Segundo grupo, composto pelos 3 mil candidatos seguintes: matrícula entre 12h do dia 6 de junho de 2022 e 23h59 do dia 20 de junho 2022;
  3. Terceiro grupo, composto pelos 3 mil candidatos seguintes: matrícula entre 12h do dia 22 de agosto de 2022 e 23h59 do dia 5 de setembro de 2022.
Os candidatos são responsáveis por acompanharem as publicações no site oficial do Detran-ES, cumprirem os prazos estabelecidos e a manutenção de seus dados atualizados, sob pena de ser considerado desistente do processo e perder o benefício.

NÃO FOI SELECIONADO? ATENÇÃO PARA A LISTA DE SUPLENTES

Haverá uma chamada única de suplentes, em ordem classificatória, que será divulgada no dia 27 de outubro de 2022, a partir das 12h, no site do Detran-ES. O objetivo é preencher as vagas remanescentes após desclassificação dos candidatos que não respeitarem os prazos estabelecidos no processo de habilitação, contemplando mais candidatos.
O período de matrícula dos suplentes será de 27 de outubro a 28 de novembro de 2022. Os candidatos selecionados deverão respeitar aos mesmos prazos estabelecidos para obtenção do benefício.

Veja Também

Aprovado no teste do Detran-ES e não recebeu a CNH? Saiba o que fazer

Detran-ES vai parcelar taxas do serviço de habilitação em até 12 vezes

Como saber se a placa do seu carro foi clonada e o que fazer?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

CNH Detran espírito santo Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados