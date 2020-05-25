Ciberataques se multiplicam na rede durante a pandemia de coronavírus

A mudança para o home office tem gerado complicações no compartilhamento de dados Crédito: Pixabay

A modalidade de teletrabalho, uma das formas de adaptação em meio à pandemia do novo coronavírus , apesar da observação de pontos positivos por funcionários e donos de empresas, tem gerado um aumento no número de ataques cibernéticos na rede. Segundo o CEO da ISH Tecnologia, empresa que atua em consultoria de TI em Vitória , Rodrigo Dessaune, o aumento do número de ataques chega a 300% durante a crise do novo coronavírus.

"A gente tem observado, nos nossos centros de operação e segurança, um aumento de 300% nos incidentes de segurança, que é uma tentativa de fazer algo errado. A maior parte disso envolvendo pessoas que foram para home office, que não possuem muita segurança, sem muita tecnologia", disse.

Ao jornalista Fábio Botacin durante o quadro CBN Inovação, da Rádio CBN Vitória , que tem participação do comentarista Evandro Millet, o CEO afirmou, nesta segunda (25), que há uma preocupação com o compartilhamento de dados e que, em segmentos como a Justiça e a medicina, o risco pode ser ainda maior.

"Vemos com muita preocupação (informações da justiça e da medicina). Além das informações tradicionais das empresas, existem informações relativas a privacidade. Isso se torna mais inseguro digitalmente", completou.

Rodrigo Dessaune contou à Rádio CBN Vitória que existem exageros no compartilhamento de informações, mas na maior parte das ocasiões, o compartilhamento de dados acontece após nosso próprio consentimento. Por exemplo, quando fazemos algum download e aceitamos os termos sem uma leitura prévia.

O CEO capixaba ainda deu dicas de como pessoas que não trabalham necessariamente em grandes empresas podem aumentar sua proteção durante o home office.

SAIBA COMO SE PROTEGER DURANTE O HOME OFFICE: