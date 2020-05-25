Ciberataques se multiplicam na rede durante a pandemia de coronavírus

A modalidade de teletrabalho, uma das formas de adaptação em meio à pandemia do novo coronavírus, apesar da observação de pontos positivos por funcionários e donos de empresas, tem gerado um aumento no número de ataques cibernéticos na rede. Segundo o CEO da ISH Tecnologia, empresa que atua em consultoria de TI em Vitória, Rodrigo Dessaune, o aumento do número de ataques chega a 300% durante a crise do novo coronavírus.
"A gente tem observado, nos nossos centros de operação e segurança, um aumento de 300% nos incidentes de segurança, que é uma tentativa de fazer algo errado. A maior parte disso envolvendo pessoas que foram para home office, que não possuem muita segurança, sem muita tecnologia", disse.
Ao jornalista Fábio Botacin durante o quadro CBN Inovação, da Rádio CBN Vitória, que tem participação do comentarista Evandro Millet, o CEO afirmou, nesta segunda (25), que há uma preocupação com o compartilhamento de dados e que, em segmentos como a Justiça e a medicina, o risco pode ser ainda maior.
"Vemos com muita preocupação (informações da justiça e da medicina). Além das informações tradicionais das empresas, existem informações relativas a privacidade. Isso se torna mais inseguro digitalmente", completou.
Rodrigo Dessaune contou à Rádio CBN Vitória que existem exageros no compartilhamento de informações, mas na maior parte das ocasiões, o compartilhamento de dados acontece após nosso próprio consentimento. Por exemplo, quando fazemos algum download e aceitamos os termos sem uma leitura prévia.
O CEO capixaba ainda deu dicas de como pessoas que não trabalham necessariamente em grandes empresas podem aumentar sua proteção durante o home office.
SAIBA COMO SE PROTEGER DURANTE O HOME OFFICE:
DICA FINAL
Atualizar o software do roteador Wi-Fi. Segundo o especialista, o aparelho precisa ser atualizado de tempos em tempos. Basta procurar no site da operadora.
O especialista ainda recomenda que reforce as senhas, que não podemos ser iguais em contas pessoais e da empresa. Os códigos devem ser mantidos por até três meses, quando deve haver uma nova alteração.
As orientações também envolvem os já recomendados programas antivírus. Segundo o CEO da ISH, além dos programas pagos, existem alguns gratuitos.
"Desconfie de tudo antes de clicar em qualquer botão", sugere o CEO da ISH Tecnologia, empresa que atua na área de consultoria de TI.