Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Proteção das informações

Ciberataques se multiplicam na rede durante a pandemia de coronavírus

O CEO da ISH Tecnologia, empresa que atua em consultoria de TI em Vitória, Rodrigo Dessaune, deu dicas para aumentar sua proteção durante o home office
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 17:41

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 17:41

computador, tablet, smartphone
A mudança para o home office tem gerado complicações no compartilhamento de dados Crédito: Pixabay
A modalidade de teletrabalho, uma das formas de adaptação em meio à pandemia do novo coronavírus, apesar da observação de pontos positivos por funcionários e donos de empresas, tem gerado um aumento no número de ataques cibernéticos na rede. Segundo o CEO da ISH Tecnologia, empresa que atua em consultoria de TI em Vitória, Rodrigo Dessaune, o aumento do número de ataques chega a 300% durante a crise do novo coronavírus.
"A gente tem observado, nos nossos centros de operação e segurança, um aumento de 300% nos incidentes de segurança, que é uma tentativa de fazer algo errado. A maior parte disso envolvendo pessoas que foram para home office, que não possuem muita segurança, sem muita tecnologia", disse.
Ao jornalista Fábio Botacin durante o quadro CBN Inovação, da Rádio CBN Vitória, que tem participação do comentarista Evandro Millet, o CEO afirmou, nesta segunda (25), que há uma preocupação com o compartilhamento de dados e que, em segmentos como a Justiça e a medicina, o risco pode ser ainda maior.

Veja Também

Cerca de 70 milhões têm acesso precário à internet durante pandemia

Quase todos os brasileiros usam celular para acessar a internet, diz IBGE

"Vemos com muita preocupação (informações da justiça e da medicina). Além das informações tradicionais das empresas, existem informações relativas a privacidade. Isso se torna mais inseguro digitalmente", completou.
Rodrigo Dessaune contou à Rádio CBN Vitória  que existem exageros no compartilhamento de informações, mas na maior parte das ocasiões, o compartilhamento de dados acontece após nosso próprio consentimento. Por exemplo, quando fazemos algum download e aceitamos os termos sem uma leitura prévia.
O CEO capixaba ainda deu dicas de como pessoas que não trabalham necessariamente em grandes empresas podem aumentar sua proteção durante o home office.

SAIBA COMO SE PROTEGER DURANTE O HOME OFFICE:

DICA FINAL

Atualizar o software do roteador Wi-Fi. Segundo o especialista, o aparelho precisa ser atualizado de tempos em tempos. Basta procurar no site da operadora.
O especialista ainda recomenda que reforce as senhas, que não podemos ser iguais em contas pessoais e da empresa. Os códigos devem ser mantidos por até três meses, quando deve haver uma nova alteração.
As orientações também envolvem os já recomendados programas antivírus. Segundo o CEO da ISH, além dos programas pagos, existem alguns gratuitos.
"Desconfie de tudo antes de clicar em qualquer botão", sugere o CEO da ISH Tecnologia, empresa que atua na área de consultoria de TI.

Veja Também

Com mais tempo em casa, cresce venda de eletrodomésticos pela internet

Como está a qualidade da sua internet durante o isolamento social?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 16/04/2026
Câmera corporal na farda
Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta
Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados