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Chuva: teto de posto de combustível desaba em Baixo Guandu

Uma forte chuva atingia o município no momento em que o teto do posto, localizado no Centro, cedeu. Ninguém ficou ferido. A chuva também deixou uma rua alagada no bairro Rosário I
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

02 jan 2023 às 17:00

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 17:00

Teto de posto de combustível desaba em Baixo Guandu
Teto de posto de combustível desaba em Baixo Guandu Crédito: Leitor | A Gazeta
O teto de um posto de combustível desabou na avenida Carlos de Medeiros, no Centro de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Defesa Civil, uma vistoria ainda será feita para apurar a causa do acidente. Uma forte chuva atingia o município no momento em que o teto cedeu. Ninguém ficou ferido.
Teto de posto de combustível desaba em Baixo Guandu
Teto de posto de combustível desaba em Baixo Guandu Crédito: Leitor | A Gazeta
O coordenador da Defesa Civil, Sandro Farias Brandião, a suspeita é que a estrutura não suportou o impacto do temporal. Por segurança, o fornecimento de energia elétrica do posto foi cortado. Segundo o órgão, o posto permanecerá fechado até que o teto seja reformado.
A chuva também deixou uma rua alagada no bairro Rosário I, no município. A água chegou a entrar na casa de moradores.
Chuva deixou uma rua alagada no bairro Rosário I, em Baixo Guandu.
Chuva deixou uma rua alagada no bairro Rosário I, em Baixo Guandu. Crédito: Leitor | A Gazeta
Segundo a Prefeitura de Baixo Guandu, um projeto para evitar os alagamentos no local está em fase de estudo de engenharia. Ainda não tem valor estimado e nem prazo para início da obra.

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