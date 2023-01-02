Chuva: teto de posto de combustível desaba em Baixo Guandu

Teto de posto de combustível desaba em Baixo Guandu Crédito: Leitor | A Gazeta

O teto de um posto de combustível desabou na avenida Carlos de Medeiros, no Centro de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Defesa Civil, uma vistoria ainda será feita para apurar a causa do acidente. Uma forte chuva atingia o município no momento em que o teto cedeu. Ninguém ficou ferido.

Teto de posto de combustível desaba em Baixo Guandu Crédito: Leitor | A Gazeta

O coordenador da Defesa Civil, Sandro Farias Brandião, a suspeita é que a estrutura não suportou o impacto do temporal. Por segurança, o fornecimento de energia elétrica do posto foi cortado. Segundo o órgão, o posto permanecerá fechado até que o teto seja reformado.

A chuva também deixou uma rua alagada no bairro Rosário I, no município. A água chegou a entrar na casa de moradores.

Chuva deixou uma rua alagada no bairro Rosário I, em Baixo Guandu. Crédito: Leitor | A Gazeta