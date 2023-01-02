Chuva deixa ruas alagadas em Pontal do Ipiranga, em Linhares Crédito: Elda Calmon

Apesar de a chuva ter dado uma trégua nos últimos dias no Norte do Espírito Santo, moradores de Pontal do Ipiranga, em Linhares, ainda enfrentam os impactos dos temporais. A rua Siri, no balneário, continua alagada e os moradores afirmam que não conseguem sair de casa. A prefeitura informou que há mais de 20 dias realiza o bombeamento para drenar a água acumulada na via.

Your browser does not support the audio element. Chuva deixa rua alagada há mais de 20 dias em bairro de Linhares

Segundo o coordenador da Defesa Civil municipal, Antônio Carlos dos Santos, entre os dias 21 de novembro e 31 de dezembro do ano passado choveu um total de 1.091 mm – mais da metade do acumulado de chuva de todo o ano de 2022, que foi de 1.936 mm.

Chuva deixa ruas alagadas em Pontal do Ipiranga, em Linhares Crédito: Elda Calmon

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Linhares informou, por nota, que “os serviços têm sido executados no município, com prioridade nos pontos de maior atenção, e conta com a compreensão da população no atendimento das demandas”.

A Prefeitura de Linhares alerta a população para o descarte correto do lixo para evitar o acúmulo de resíduos e, consequentemente, a obstrução das redes pluviais e possíveis transtornos, especialmente durante o período das chuvas.