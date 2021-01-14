Chuva rápida alaga ruas de Muniz Freire

Uma chuva rápida e intensa deixou ruas alagadas no distrito de Piaçú, em Muniz Freire, na Região do Caparaó, no início da tarde desta quinta-feira (14). A drenagem não deu conta de escoar a água e houve alagamento em pontos comerciais e casas, segundo a Defesa Civil. Já a comunidade de Fortaleza ficou isolada por conta de um deslizamento de barreira. Equipes já trabalham para limpeza e desobstrução dos acessos.
Um vídeo foi enviado à reportagem de A Gazeta pelo morador Elmo Rocha. As imagens mostram o volume de chuva que assustou os moradores nesta tarde (14). Segundo a Defesa Civil, choveu por cerca de 30 minutos. Ainda não foi fechado um balanço de afetados.
Em Menino Jesus, outro distrito de Muniz Freire, o órgão recebeu o relato de chuva de granizo e o nível do córrego subiu cerca de meio metro.