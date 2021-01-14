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Chuva no ES

Chuva rápida alaga ruas de Muniz Freire

No distrito de Piaçú, ruas ficaram alagadas e uma comunidade está isolada por conta de um deslizamento de barreira
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 jan 2021 às 18:32

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 18:32

Chuva rápida alaga ruas de Muniz Freire
Chuva rápida alaga ruas de Muniz Freire Crédito: Reprodução
Uma chuva rápida e intensa deixou ruas alagadas no distrito de Piaçú, em Muniz Freire, na Região do Caparaó, no início da tarde desta quinta-feira (14). A drenagem não deu conta de escoar a água e houve alagamento em pontos comerciais e casas, segundo a Defesa Civil.  Já a comunidade de Fortaleza ficou isolada por conta de um deslizamento de barreira. Equipes já trabalham para limpeza e desobstrução dos acessos.
Um vídeo foi enviado à reportagem de A Gazeta pelo morador Elmo Rocha. As imagens mostram o volume de chuva que assustou os moradores nesta tarde (14). Segundo a Defesa Civil, choveu por cerca de 30 minutos. Ainda não foi fechado um balanço de afetados.
Em Menino Jesus, outro distrito de Muniz Freire, o órgão recebeu o relato de chuva de granizo e o nível do córrego subiu cerca de meio metro. 

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