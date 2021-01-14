Morador registra apagão em bairro de Marataízes, no litoral do ES

Marataízes-ES Crédito: Divulgação

Um apagão foi registrado na noite desta quarta-feira (13), no bairro Cidade Nova, em Marataízes , no litoral Sul do Espírito Santo . A interrupção do fornecimento de energia, que atingiu ruas do local, teria sido causada pela ação da maresia.

Um morador, que não quis se identificar, gravou um vídeo da Rua Tiradentes e, segundo ele, esse é a segunda vez que falta energia nos últimos dias. Ele disse ainda que o fornecimento só foi restabelecido cerca de uma hora depois.

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A EDP, responsável pela distribuição de energia elétrica, informou que foi registrada uma interrupção de energia em algumas ruas do bairro Cidade Nova, em Marataízes, e que equipes técnicas foram enviadas imediatamente para o local.

A concessionária afirmou também que a ocorrência foi causada devido à ação da maresia em um componente da rede elétrica. “Para se ter uma ideia, o tempo de vida útil de um poste de energia é de menos de 5 anos nessas cidades que são muito afetadas pela maresia, sendo que em outros lugares pode chegar a 30 anos”, diz a nota.