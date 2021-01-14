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Ação da maresia

Morador registra apagão em bairro de Marataízes, no litoral do ES

Segundo a concessionária de distribuição de energia elétrica, a vida útil de um poste de energia é de menos de 5 anos em cidades muito afetadas pela maresia, sendo que em outros lugares pode chegar a 30 anos
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

14 jan 2021 às 13:13

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 13:13

Marataízes proíbe permanência de pessoas em praias e praças
Marataízes-ES Crédito: Divulgação
Um apagão foi registrado na noite desta quarta-feira (13), no bairro Cidade Nova, em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. A interrupção do fornecimento de energia, que atingiu ruas do local, teria sido causada pela ação da maresia.
Um morador, que não quis se identificar, gravou um vídeo da Rua Tiradentes e, segundo ele, esse é a segunda vez que falta energia nos últimos dias. Ele disse ainda que o fornecimento só foi restabelecido cerca de uma hora depois.
A EDP, responsável pela distribuição de energia elétrica, informou que foi registrada uma interrupção de energia em algumas ruas do bairro Cidade Nova, em Marataízes, e que equipes técnicas foram enviadas imediatamente para o local.
A concessionária afirmou também que a ocorrência foi causada devido à ação da maresia em um componente da rede elétrica. “Para se ter uma ideia, o tempo de vida útil de um poste de energia é de menos de 5 anos nessas cidades que são muito afetadas pela maresia, sendo que em outros lugares pode chegar a 30 anos”, diz a nota.
A EDP ressaltou que “realiza uma rigorosa manutenção preventiva e a troca de equipamentos por modelos com novas tecnologias, como os postes de fibra e isoladores híbridos que possuem durabilidade maior do que os postes de concreto e dos isoladores comuns. Além disso, possui um plano de ações contínuas, como a lavagem de transformadores e outros equipamentos elétricos”, finaliza a nota.

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