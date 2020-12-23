Chuva forte causa alagamentos em Marataízes

A chuva que atingiu Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (23), causou alagamentos em vários pontos do município. No Centro da cidade, na Praia Central, a avenida beira mar ficou totalmente alagada, atingindo o comércio da região. Também foram registrados alagamentos na Barra do Itapemirim e na Cidade Nova.
No vídeo registrado pela Roberta Simões, é possível ver a quantidade de água que tomou a rua nos dois sentidos na Praia Central. Ela questiona o fato da avenida ter sido inaugurada há pouco tempo e, mesmo assim, sofrer alagamentos quando chove forte no município.
Eles mexem todo santo dia na rua. Já começaram a segunda etapa da obra, sendo que nem terminaram essa. Desde que fizeram a avenida é só chover assim que alaga tudo e entra água nos comércios. Na hora que fiz o vídeo já tinha lugar que a água estava na altura do joelho, contou Roberta.
A Prefeitura de Marataízes afirmou que, na Praia Central, o sistema de drenagem está funcionando, e o problema foi o volume de água da chuva.
Já na Barra de Itapemirim, onde tem o bairro Filemon Tenório, um morador que não quis se identificar disse que bastou chover por cerca de cinco minutos para as ruas ficarem alagadas. Carros que estavam estacionados foram atingidos.
Desde que me entendo por gente, toda vez que chove, a rua inunda tudo. E pior, que em frente ao problema, funciona um órgão público, que acaba sendo prejudicado também. É o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Anos e anos é sempre a mesma coisa, disse o morador.
Por meio de nota, a Prefeitura de Marataízes informou que, devido à forte chuva nas últimas horas, o sistema de drenagem em algumas vias do município não está dando conta de escoar a água imediatamente. Equipes da prefeitura estão percorrendo pontos alagados para realizar intervenções que facilitem o escoamento da água, como no Filemon Tenório.
Ainda de acordo com a prefeitura, outros pontos também estão sendo monitorados e atendidos. A Defesa Civil de Marataízes está em alerta, pronta para atender a população em caso de risco para as pessoas e pede atenção quanto a áreas alagadas e encostas de morros, finalizou a nota.