Chuva forte causa alagamentos em Marataízes

Bairro Filemon Tenório Crédito: Internauta

A chuva que atingiu Marataízes , no litoral Sul do Espírito Santo , na tarde desta quarta-feira (23), causou alagamentos em vários pontos do município. No Centro da cidade, na Praia Central, a avenida beira mar ficou totalmente alagada, atingindo o comércio da região. Também foram registrados alagamentos na Barra do Itapemirim e na Cidade Nova.

No vídeo registrado pela Roberta Simões, é possível ver a quantidade de água que tomou a rua nos dois sentidos na Praia Central. Ela questiona o fato da avenida ter sido inaugurada há pouco tempo e, mesmo assim, sofrer alagamentos quando chove forte no município.

Eles mexem todo santo dia na rua. Já começaram a segunda etapa da obra, sendo que nem terminaram essa. Desde que fizeram a avenida é só chover assim que alaga tudo e entra água nos comércios. Na hora que fiz o vídeo já tinha lugar que a água estava na altura do joelho, contou Roberta.

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A Prefeitura de Marataízes afirmou que, na Praia Central, o sistema de drenagem está funcionando, e o problema foi o volume de água da chuva.

Já na Barra de Itapemirim, onde tem o bairro Filemon Tenório, um morador que não quis se identificar disse que bastou chover por cerca de cinco minutos para as ruas ficarem alagadas. Carros que estavam estacionados foram atingidos.

Desde que me entendo por gente, toda vez que chove, a rua inunda tudo. E pior, que em frente ao problema, funciona um órgão público, que acaba sendo prejudicado também. É o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Anos e anos é sempre a mesma coisa, disse o morador.

Bairro Filemon Tenório Crédito: Internauta

Por meio de nota, a Prefeitura de Marataízes informou que, devido à forte chuva nas últimas horas, o sistema de drenagem em algumas vias do município não está dando conta de escoar a água imediatamente. Equipes da prefeitura estão percorrendo pontos alagados para realizar intervenções que facilitem o escoamento da água, como no Filemon Tenório.

Ainda de acordo com a prefeitura, outros pontos também estão sendo monitorados e atendidos. A Defesa Civil de Marataízes está em alerta, pronta para atender a população em caso de risco para as pessoas e pede atenção quanto a áreas alagadas e encostas de morros, finalizou a nota.