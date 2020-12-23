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Litoral Sul

Chuva forte causa alagamentos em Marataízes

A Defesa Civil de Marataízes está em alerta, pronta para atender a população, e pede atenção quanto a áreas alagadas e encostas de morros

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 18:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 18:58
A Defesa Civil de Marataízes está em alerta, pronta para atender a população em caso de risco para as pessoas e pede atenção quanto a áreas alagadas e encostas de morros
Bairro Filemon Tenório Crédito: Internauta
A chuva que atingiu Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (23), causou alagamentos em vários pontos do município. No Centro da cidade, na Praia Central, a avenida beira mar ficou totalmente alagada, atingindo o comércio da região. Também foram registrados alagamentos na Barra do Itapemirim e na Cidade Nova.

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No vídeo registrado pela Roberta Simões, é possível ver a quantidade de água que tomou a rua nos dois sentidos na Praia Central. Ela questiona o fato da avenida ter sido inaugurada há pouco tempo e, mesmo assim, sofrer alagamentos quando chove forte no município.
Eles mexem todo santo dia na rua. Já começaram a segunda etapa da obra, sendo que nem terminaram essa. Desde que fizeram a avenida é só chover assim que alaga tudo e entra água nos comércios. Na hora que fiz o vídeo já tinha lugar que a água estava na altura do joelho, contou Roberta.
A Prefeitura de Marataízes afirmou que, na Praia Central, o sistema de drenagem está funcionando, e o problema foi o volume de água da chuva.
Já na Barra de Itapemirim, onde tem o bairro Filemon Tenório, um morador que não quis se identificar disse que bastou chover por cerca de cinco minutos para as ruas ficarem alagadas. Carros que estavam estacionados foram atingidos.
Desde que me entendo por gente, toda vez que chove, a rua inunda tudo. E pior, que em frente ao problema, funciona um órgão público, que acaba sendo prejudicado também. É o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Anos e anos é sempre a mesma coisa, disse o morador.
Bairro Filemon Tenório Crédito: Internauta
Por meio de nota, a Prefeitura de Marataízes informou que, devido à forte chuva nas últimas horas, o sistema de drenagem em algumas vias do município não está dando conta de escoar a água imediatamente. Equipes da prefeitura estão percorrendo pontos alagados para realizar intervenções que facilitem o escoamento da água, como no Filemon Tenório.
Ainda de acordo com a prefeitura, outros pontos também estão sendo monitorados e atendidos. A Defesa Civil de Marataízes está em alerta, pronta para atender a população em caso de risco para as pessoas e pede atenção quanto a áreas alagadas e encostas de morros, finalizou a nota.

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