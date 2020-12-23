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Aviso de perigo

Institutos emitem alertas de chuva forte para cidades do ES

Inpe emitiu um aviso especial de condições favoráveis para chuvas volumosas que podem chegar a 100 milímetros.  A validade do alerta se prolonga até as 9h desta quinta-feira (24). Inmet também está com aviso vigente para o ES

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 12:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 12:39
Tempo
O ES tem dois alertas climáticos vigentes até a manhã desta quinta-feira (24) para chuvas fortes com possibilidade de granizo e ainda vendaval Crédito: Reprodução/Inpe
O Natal do capixaba tem grande chance de ser chuvoso e a véspera da data natalina também. Desde às 9h da manhã desta quarta-feira (23), boa parte do Espírito Santo entrou em alerta vermelho, classificado como aviso especial para chuvas intensas e acumulado de chuva pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A expectativa é que as condições favoráveis para temporais se mantenham até o meio da manhã desta quinta-feira (24).

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Um aviso semelhante também foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o Espírito Santo e classificado com grau de severidade "perigo". No período de vigência, de acordo com o Inmet, podem ocorrer chuvas entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, e também ventos intensos entre 60 a 100 km/h, ocasionando corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Segundo o Inpe, na área avermelhada podem ocorrer chuvas de moderada a forte intensidades e que serão persistentes entre esta quarta e quinta-feira. Há condição para acumulados elevados, que em alguns pontos poderão ser superiores a 100 milímetros. Este aviso vigora em 59 cidades e apenas as situadas mais ao Norte e Nordeste do Estado não estão englobadas.
Quando a classificação recebe a cor vermelha é um indicativo de condições de tempo muito favoráveis para ocorrência de um fenômeno meteorológico adverso nas próximas 24 horas. O Instituto orienta que as pessoas fiquem atentas à atualização da previsão do tempo, já que o risco é alto para ocorrência de tempo severo, que pode provocar danos e acidentes. Nestas condições, a orientação é seguir as recomendações da Defesa Civil e autoridades competentes, e se proteger em local seguro.

MAIS ALERTA

Espírito Santo, desta vez toda a faixa territorial do Estado, também tem outro aviso meteorológico (em amarelo) válido para o mesmo período, porém de menor intensidade. De acordo com o Inpe, nas próximas horas podem ocorrer ainda vendaval em forma de rajadas esporádicas e também queda de granizo.

CONFIRA A LISTA DE CIDADES EM ALERTA VERMELHO

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Alto Rio Novo
  5. Anchieta
  6. Apiacá
  7. Aracruz
  8. Atílio Vivacqua
  9. Baixo Guandu
  10. Bom Jesus do Norte
  11. Brejetuba
  12. Cachoeiro de Itapemirim
  13. Cariacica
  14. Castelo
  15. Colatina
  16. Conceição do Castelo
  17. Divino de São Lourenço
  18. Domingos Martins
  19. Dores do Rio Preto
  20. Fundão
  21. Governador Lindenberg
  22. Guaçuí
  23. Guarapari
  24. Ibatiba
  25. Ibiraçu
  26. Ibitirama
  27. Iconha
  28. Irupi
  29. Itaguaçu
  30. Itapemirim
  31. Itarana
  32. Iúna
  33. Jerônimo Monteiro
  34. João Neiva
  35. Laranja da Terra
  36.  Linhares
  37. Marataízes
  38. Marechal Floriano
  39. Marilândia
  40.  Mimoso do Sul
  41. Muniz Freire
  42. Muqui
  43. Pancas
  44. Piúma
  45. Presidente Kennedy
  46. Rio Bananal
  47.  Rio Novo do Sul
  48. Santa Leopoldina
  49. Santa Maria de Jetibá
  50. Santa Teresa
  51. São Domingos do Norte
  52. São José do Calçado
  53.  São Roque do Canaã
  54. Serra
  55. Vargem Alta
  56. Venda Nova do Imigrante
  57. Viana
  58. Vila Velha
  59. Vitória

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