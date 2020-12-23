Institutos emitem alertas de chuva forte para cidades do ES

Segundo o Inpe, na área avermelhada podem ocorrer chuvas de moderada a forte intensidades e que serão persistentes entre esta quarta e quinta-feira. Há condição para acumulados elevados, que em alguns pontos poderão ser superiores a 100 milímetros . Este aviso vigora em 59 cidades e apenas as situadas mais ao Norte e Nordeste do Estado não estão englobadas.

Quando a classificação recebe a cor vermelha é um indicativo de condições de tempo muito favoráveis para ocorrência de um fenômeno meteorológico adverso nas próximas 24 horas. O Instituto orienta que as pessoas fiquem atentas à atualização da previsão do tempo, já que o risco é alto para ocorrência de tempo severo, que pode provocar danos e acidentes. Nestas condições, a orientação é seguir as recomendações da Defesa Civil e autoridades competentes, e se proteger em local seguro.