Institutos emitem alertas de chuva forte para cidades do ES

O Natal do capixaba tem grande chance de ser chuvoso e a véspera da data natalina também. Desde às 9h da manhã desta quarta-feira (23), boa parte do Espírito Santo entrou em alerta vermelho, classificado como aviso especial para chuvas intensas e acumulado de chuva pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A expectativa é que as condições favoráveis para temporais se mantenham até o meio da manhã desta quinta-feira (24).
Um aviso semelhante também foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o Espírito Santo e classificado com grau de severidade "perigo". No período de vigência, de acordo com o Inmet, podem ocorrer chuvas entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, e também ventos intensos entre 60 a 100 km/h, ocasionando corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Segundo o Inpe, na área avermelhada podem ocorrer chuvas de moderada a forte intensidades e que serão persistentes entre esta quarta e quinta-feira. Há condição para acumulados elevados, que em alguns pontos poderão ser superiores a 100 milímetros. Este aviso vigora em 59 cidades e apenas as situadas mais ao Norte e Nordeste do Estado não estão englobadas.
Quando a classificação recebe a cor vermelha é um indicativo de condições de tempo muito favoráveis para ocorrência de um fenômeno meteorológico adverso nas próximas 24 horas. O Instituto orienta que as pessoas fiquem atentas à atualização da previsão do tempo, já que o risco é alto para ocorrência de tempo severo, que pode provocar danos e acidentes. Nestas condições, a orientação é seguir as recomendações da Defesa Civil e autoridades competentes, e se proteger em local seguro.
MAIS ALERTA
O Espírito Santo, desta vez toda a faixa territorial do Estado, também tem outro aviso meteorológico (em amarelo) válido para o mesmo período, porém de menor intensidade. De acordo com o Inpe, nas próximas horas podem ocorrer ainda vendaval em forma de rajadas esporádicas e também queda de granizo.
CONFIRA A LISTA DE CIDADES EM ALERTA VERMELHO
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória