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Inmet alerta para perigo de chuvas intensas em 20 municípios do ES

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva deve ser acompanhada por ventos intensos, de até 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica e de alagamentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 20:31

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 20:31

Venda Nova do Imigrante/ES
Venda Nova do Imigrante está na lista dos 20 municípios com risco de chuva forte pelo alerta do Inmet Crédito: Prefeitura Municipal/Divulgação
Um aviso meteorológico emitido no início da tarde desta terça-feira (22) inclui 20 municípios do Espírito Santo em uma área de risco para chuvas intensas, que podem ocorrer até as 9h de quarta-feira (23). Segundo detalhes da publicação realizada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva, entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, deve ser acompanhada por ventos intensos de até 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O aviso tem grau de severidade classificado como "perigo", o segundo mais alto dos quatro níveis de classificação.

CONFIRA A LISTA DE MUNICÍPIOS SOB RISCO:

  1. Apiacá;
  2. Bom Jesus Do Norte;
  3. Cachoeiro De Itapemirim;
  4. Castelo;
  5. Conceição Do Castelo;
  6. Divino De São Lourenço;
  7. Domingos Martins;
  8. Dores Do Rio Preto;
  9. Guaçuí ;
  10. Ibatiba;
  11. Ibitirama;
  12. Irupi;
  13. Iúna;
  14. Jerônimo Monteiro;
  15. Mimoso Do Sul;
  16. Muniz Freire;
  17. Muqui;
  18. São José Do Calçado;
  19. Venda Nova Do Imigrante;
  20. Alegre.
Um outro aviso, publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) nesta terça-feira (22), define Dores do Rio Preto como município de risco para fenômeno adverso - chuvas intensas, vendaval e queda de granizo. O tempo deve ficar instável até a manhã de quarta-feira (23). O aviso compreende municípios do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.

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