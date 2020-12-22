Inmet alerta para perigo de chuvas intensas em 20 municípios do ES

Um aviso meteorológico emitido no início da tarde desta terça-feira (22) inclui 20 municípios do Espírito Santo em uma área de risco para chuvas intensas, que podem ocorrer até as 9h de quarta-feira (23). Segundo detalhes da publicação realizada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva, entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, deve ser acompanhada por ventos intensos de até 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O aviso tem grau de severidade classificado como "perigo", o segundo mais alto dos quatro níveis de classificação.
CONFIRA A LISTA DE MUNICÍPIOS SOB RISCO:
- Apiacá;
- Bom Jesus Do Norte;
- Cachoeiro De Itapemirim;
- Castelo;
- Conceição Do Castelo;
- Divino De São Lourenço;
- Domingos Martins;
- Dores Do Rio Preto;
- Guaçuí ;
- Ibatiba;
- Ibitirama;
- Irupi;
- Iúna;
- Jerônimo Monteiro;
- Mimoso Do Sul;
- Muniz Freire;
- Muqui;
- São José Do Calçado;
- Venda Nova Do Imigrante;
- Alegre.
Um outro aviso, publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) nesta terça-feira (22), define Dores do Rio Preto como município de risco para fenômeno adverso - chuvas intensas, vendaval e queda de granizo. O tempo deve ficar instável até a manhã de quarta-feira (23). O aviso compreende municípios do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.