Veja vídeo: neblina toma conta da Praia de Itaparica, em Vila Velha

Imagens mostram neblina em Itaparica, Vila Velha Crédito: Reprodução

"Estamos percebendo uma situação especial que contribuiu para a formação do nevoeiro. Temos um sistema de ventos na costa do Espírito Santo que trouxe o ar úmido e mais resfriado, uma inversão térmica. Os ventos estavam soprando em direção nordeste e agora, sudeste. Podemos notar que estamos com o tempo nublado e menos abafado [na Grande Vitória]", explicou Hugo Ramos.

A médica Dóris Martinelli registrou o nevoeiro nas proximidades da Praia de Itaparica. Segundo ela, de repente o forte calor deu lugar a uma temperatura amena.

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"A neblina começou a chegar às 12h e meia-hora depois já estava assim [como mostra o vídeo]. Senti uma queda na temperatura e nem precisei ligar o ar-condicionado durante a tarde (risos)", comenta.

Quem também registrou a neblina na Praia de Itaparica foi a fotógrafa Monique Janutt, que mora no local há oito anos e disse que, até então, nunca tinha visto algo parecido.

Praia de Itaparica tomada pela neblina Crédito: Monique Janutt

"Fui na varanda para ver se estava chovendo e vi que a praia tinha sumido. O vento estava bem mais frio", relata a fotógrafa.

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De acordo com o meteorologista Hugo Ramos, a presença do nevoeiro é sinal de temperaturas mais baixas. Isso significa uma ausência do calorão sentido por muitos capixabas nos últimos dias. Ele ainda aponta a possibilidade de a neblina, registrada na hora do almoço em Vila Velha, seguir para municípios ao sul, como Guarapari, Anchieta e Piúma.

Apesar da presença do nevoeiro, o tempo abafado deve continuar presente no Espírito Santo pelos próximos dias.

"Não estamos sob influência de nenhuma frente fria. A previsão é de tempo instável no Estado. A temperatura deve se manter dentro padrão, com aquele abafamento", finaliza.