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Em pleno verão

Veja vídeo: neblina toma conta da Praia de Itaparica, em Vila Velha

Acompanhada por uma queda de temperatura, a formação das nuvens depende de uma 'situação especial', como explica o meteorologista Hugo Ramos, do Incaper

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 17:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 17:18
Imagens mostram neblina em Itaparica, Vila Velha
Imagens mostram neblina em Itaparica, Vila Velha Crédito: Reprodução
O capixaba já está acostumado com o tempo aberto e as altas temperaturas durante o verão - estação recém-iniciada e que promete muito calor. O tradicional "sol de meio-dia" foi substituído nesta quarta-feira (23) por uma neblina em alguns pontos de Vila Velha, como na Praia de Itaparica. Acompanhada por uma queda de temperatura, a formação das nuvens depende de uma "situação especial", como explica o meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), que acrescentou que o cenário diferente que provocou o nevoeiro é pouco comum na Região Metropolitana da Grande Vitória
"Estamos percebendo uma situação especial que contribuiu para a formação do nevoeiro. Temos um sistema de ventos na costa do Espírito Santo que trouxe o ar úmido e mais resfriado, uma inversão térmica. Os ventos estavam soprando em direção nordeste e agora, sudeste. Podemos notar que estamos com o tempo nublado e menos abafado [na Grande Vitória]", explicou Hugo Ramos.
A médica Dóris Martinelli registrou o nevoeiro nas proximidades da Praia de Itaparica. Segundo ela, de repente o forte calor deu lugar a uma temperatura amena.
"A neblina começou a chegar às 12h e meia-hora depois já estava assim [como mostra o vídeo]. Senti uma queda na temperatura e nem precisei ligar o ar-condicionado durante a tarde (risos)", comenta.
Quem também registrou a neblina na Praia de Itaparica foi a fotógrafa Monique Janutt, que mora no local há oito anos e disse que, até então, nunca tinha visto algo parecido.
Praia de Itaparica tomada pela neblina
Praia de Itaparica tomada pela neblina Crédito: Monique Janutt
"Fui na varanda para ver se estava chovendo e vi que a praia tinha sumido. O vento estava bem mais frio", relata a fotógrafa.
De acordo com o meteorologista Hugo Ramos, a presença do nevoeiro é sinal de temperaturas mais baixas. Isso significa uma ausência do calorão sentido por muitos capixabas nos últimos dias. Ele ainda aponta a possibilidade de a neblina, registrada na hora do almoço em Vila Velha, seguir para municípios ao sul, como Guarapari, Anchieta e Piúma.
Apesar da presença do nevoeiro, o tempo abafado deve continuar presente no Espírito Santo pelos próximos dias.
"Não estamos sob influência de nenhuma frente fria. A previsão é de tempo instável no Estado. A temperatura deve se manter dentro padrão, com aquele abafamento", finaliza.
Tempo nublado em Vitória nesta quarta-feira (23)
Tempo nublado em Vitória nesta quarta-feira (23) Crédito: Fernando Madeira
Nesta quarta-feira (23), municípios do Espírito Santo entraram em uma área de risco para chuvas intensas e acumulado de chuva, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O Inmet também emitiu um aviso sobre chuvas e ventos com intensidade de até 100 km/h.

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