Chuva alaga interior de Muniz Freire e deixa alunos ilhados em escola

O distrito de Vieira Machado, em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, ficou alagado na tarde desta quinta-feira (17), por conta da forte chuva na região. Estradas chegaram a ficar interditadas e, por causa das vias alagadas, alunos de uma escola municipal ficaram ilhados e precisaram até jantar na unidade.
Segundo a prefeitura, o distrito de Vieira Machado e a localidade de Paraíso sofreram alagamentos após grande volume de chuva. O lugar fica a 18 quilômetros da sede e faz limite com os municípios de Conceição do Castelo e Castelo.
Na escola de Vieira Machado, 120 alunos não conseguiram retornar para casa durante a tarde. A água não atingiu a escola, mas não havia como transitar porque a rodovia ficou bloqueada. O município informou que eles precisaram ficar na unidade até a noite. Com apoio de carros da Defesa Civil e das secretarias de Obras e Saúde, os alunos foram levados até as residências deles em segurança.
O nível do córrego subiu e a ES 379, que liga Muniz Freire a Castelo, ficou interdita por algumas horas, assim como a ES 181. Nesta sexta-feira (18), a situação é normal, segundo o município. Não houve vítimas nem desalojados.