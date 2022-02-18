Chuva alaga interior de Muniz Freire e deixa alunos ilhados em escola

Na escola de Vieira Machado, 120 alunos não conseguiram retornar para casa durante a tarde. A água não atingiu a escola, mas não havia como transitar porque a rodovia ficou bloqueada. O município informou que eles precisaram ficar na unidade até a noite. Com apoio de carros da Defesa Civil e das secretarias de Obras e Saúde, os alunos foram levados até as residências deles em segurança.