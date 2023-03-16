Cesan realiza reparos na rede e água volta a chegar em São Benedito

Um dia após reportagem sobre a falta de água no bairro São Benedito, em Vitória, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), começou a consertar vazamentos na rede e a água voltou a cair nas residências nesta quinta-feira (16).
A situação foi denunciada ao vivo durante o ES1, da TV Gazeta, nessa quarta-feira (15). No programa, os moradores relataram estar há quatro meses com a falta d'água constante na região.
Uma dos moradores que denunciaram o problema foi Benilda, dona de um comércio na região. Nesta quinta-feira (16), ela voltou a abrir o comércio.
"Enchi todos os galões de água. Hoje não vou precisar ter custo. Não está tendo força para subir para as caixas, mas conseguimos encher os reservatórios"
A dona de casa Edicione Alves da Silva também foi uma das que denunciou ao vivo. A reportagem da TV Gazeta, nesta quinta-feira (16), mostrou que o abastecimento voltou e disse que espera que continue.
“Sem água para fazer comida e tomar banho. O que a gente ganha mal dá para supri aluguel, imagina comprar água”, contou Edicione.
O comerciante Paulo César Gouvêa tem um estabelecimento há quatro anos na comunidade. Ao repórter Elton Ribeiro, da TV Gazeta, ele explicou que tinha um comércio de rações e precisou mudar de local, pois não chegava água.
"Todo mês chega o boleto e a gente tem pagado alguma coisa, acho que impostos e ar, porque água mesmo está bem escassa"
Cesan garante que abastecimento continua
Em entrevista ao vivo durante o ES1, da TV Gazeta, nesta quinta-feira (16), o diretor-presidente da Cesan, Munir Abud, garantiu que o abastecimento vai continuar em São Benedito.
Informou ainda que o diretor de operações da companhia está no bairro com o líder comunitário averiguando caixas d’água e conferindo as residências.
“Está chegando água nos pontos mais extremos. Temos algumas casas que a serem abastecidas, mas ao longo do dia vamos resolvendo o problema. E onde a Cesan não conseguir chegar com o seu abastecimento, vamos estar enviando um caminhão-pipa”, garantiu Munir Abud.
O diretor-presidente também afirmou que os moradores que tiveram gastos com a água, devem procurar a Cesan para serem ressarcidos.
Em relação ao problema de abastecimento, Munir Abud garante que há um edital para construção de um reservatório - que servirá para resolver o problema - que deverá ser publicado nos próximos 30 dias.
“Enquanto não começa, estaremos acompanhando de perto a situação para que não falte água. Estaremos colocando algumas caixas d'água que vai funcionar como um reservatório provisório. Estamos fazendo uma vistoria no local agora para começar o mais breve possível”, afirmou.