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Cesan alerta para manutenção emergencial em bairros de Vitória

Informação foi divulgada nesta quinta-feira (19); Companhia alerta para a necessidade da população economizar água e praticar o reúso
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

19 jan 2023 às 19:21

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 19:21

Estação de tratamento de água da Cesan em Venda Nova do Imigrante
Estação de tratamento de água da Cesan  Crédito: Cesan | Divulgação
A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou nesta quinta-feira (19) que está realizando manutenção emergencial no sistema de abastecimento em alguns bairros e locais de Vitória. Por isso, a Companhia alerta para a necessidade da população economizar água e praticar o reúso. 
Confira os bairros/locais afetados:
  • Hospital Santa Casa de Vitória
  • Ariovaldo Favalessa
  • Caratoira
  • Centro de Vitória
  • Fonte Grande
  • Forte São João
  • Ilha do Príncipe
  • Mario Cypreste
  • Morro da Piedade
  • Morro do Cabral
  • Morro do Moscoso
  • Morro do Quadro
  • Parque Moscoso
  • Santa Clara
  • Santa Teresa
  • Santo Antônio
  • Vila Rubim
A Cesan não informou, até a publicação desta matéria, até quando a manutenção será realizada nos bairros e locais informados.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 115. A chamada é gratuita e o atendimento funciona 24 horas. 

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