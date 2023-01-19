Cesan alerta para manutenção emergencial em bairros de Vitória

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou nesta quinta-feira (19) que está realizando manutenção emergencial no sistema de abastecimento em alguns bairros e locais de Vitória. Por isso, a Companhia alerta para a necessidade da população economizar água e praticar o reúso.
Confira os bairros/locais afetados:
- Hospital Santa Casa de Vitória
- Ariovaldo Favalessa
- Caratoira
- Centro de Vitória
- Fonte Grande
- Forte São João
- Ilha do Príncipe
- Mario Cypreste
- Morro da Piedade
- Morro do Cabral
- Morro do Moscoso
- Morro do Quadro
- Parque Moscoso
- Santa Clara
- Santa Teresa
- Santo Antônio
- Vila Rubim
A Cesan não informou, até a publicação desta matéria, até quando a manutenção será realizada nos bairros e locais informados.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 115. A chamada é gratuita e o atendimento funciona 24 horas.