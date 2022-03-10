Centros de Idiomas do ES reabrem após 2 anos com 7 mil vagas; veja lista por cidade

Após quase dois anos paralisados por conta da pandemia, os Centros Estaduais de Idiomas (CEIs) do Espírito Santo retomarão as atividades em abril. Nesta quinta-feira (10), foi publicado o edital para seleção dos estudantes que vão preencher as quase 7 mil vagas abertas.

1ª e 2ª séries do Ensino Médio, serão realizados nos espaços de escolas públicas de 17 municípios, nove unidades a mais do que antes, Os cursos, que serão voltados para estudantes da, serão realizados nos espaços de escolas públicas de 17 municípios, nove unidades a mais do que antes, conforme noticiou A Gazeta em janeiro.

Aprender um novo idioma é um passo importante para a carreira profissional Crédito: Mohamed Hassan/Pixabay

As inscrições devem ser feitas pelo link ( selecaoaluno.es.gov.br/Idiomas/ ) a partir desta quinta-feira (10), até às 23h59 do dia 18 de março.

Para efetuar a inscrição, além de estar regularmente matriculado na 1ª ou na 2ª série do ensino médio da rede pública estadual, o candidato precisa ter CPF, Registro Acadêmico (RA) e número de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadúnico).

Haverá oferta de vagas nas seguintes cidades:

Afonso Cláudio

Alegre

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Domingos Martins

Guarapari

Iúna

Linhares

São Gabriel da Palha

São Mateus

Serra

Vila Velha

Vitória

Os resultados serão divulgados no dia 25 de março e no site da Sedu , a partir das 17 horas. Já o período de matrícula será de 28 de março a 1º de abril, na secretaria da escola que o CEI escolhido no ato da inscrição está localizado, segundo o edital.

PROGRAMA DE INTERCÂMBIO ESTUDANTIL

Antes da paralisação das atividades, estudantes de destaque do Centro Estadual de Idiomas (CEI) tinham a chance de ingressar em programas de intercâmbio promovidos pela Sedu a fim de permitir a ampliação dos conhecimentos da língua estrangeira em estudo.

Entretanto, segundo a Sedu, ainda há algumas indefinições quanto ao prazo para retorno das viagens. "O Programa de Intercâmbio retornará quando o cenário da pandemia se estabilizar e os critérios de seleção dos alunos serão estabelecidos em edital."

Recentemente, diversos estudantes que haviam sido selecionados para o programa de intercâmbio estudantil antes da pandemia tiveram suas viagens canceladas por conta das limitações envolvendo a crise sanitária.