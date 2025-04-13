Cavalo morre e carro fica destruído em acidente na Rodovia do Sol

Cavalo morre e carro fica destruído após atropelamento na Rodovia do Sol

Um cavalo morreu e um carro ficou destruído após um acidente na tarde deste domingo (13), na Rodovia do Sol, próximo ao Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari . O animal, que estava solto na pista, foi atropelado por volta de 14h. O trânsito na região não chegou a ser interrompido.

Segundo informações do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, o animal atravessou a rodovia junto de outro cavalo. A motorista, que estava sozinha no carro, não conseguiu desviar e atingiu um dos animais. Apesar do impacto, ela não se feriu. Os airbags do veículo foram acionados no momento da colisão.

O cavalo atingido morreu no local. Outros dois animais que estavam próximos voltaram para uma área de pastagem às margens da rodovia. O carro da vítima ficou danificado e não pôde seguir viagem, sendo necessário acionar a Ceturb, empresa ligada à Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) do governo do Estado, responsável pela via, para fazer a remoção do cavalo.