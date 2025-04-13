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Tragédia

Cavalo morre e carro fica destruído em acidente na Rodovia do Sol

O acidente aconteceu próximo ao Parque Estadual Paulo César Vinha em Guarapari. A motorista não se feriu e o trânsito seguiu normalmente

Publicado em 13 de Abril de 2025 às 16:16

Bruno Nézio

Bruno Nézio

Publicado em 

13 abr 2025 às 16:16

Cavalo morre e carro fica destruído após atropelamento na Rodovia do Sol

Um cavalo morreu e um carro ficou destruído após um acidente na tarde deste domingo (13), na Rodovia do Sol, próximo ao Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari. O animal, que estava solto na pista, foi atropelado por volta de 14h. O trânsito na região não chegou a ser interrompido.
Segundo informações do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, o animal atravessou a rodovia junto de outro cavalo. A motorista, que estava sozinha no carro, não conseguiu desviar e atingiu um dos animais. Apesar do impacto, ela não se feriu. Os airbags do veículo foram acionados no momento da colisão.
O cavalo atingido morreu no local. Outros dois animais que estavam próximos voltaram para uma área de pastagem às margens da rodovia. O carro da vítima ficou danificado e não pôde seguir viagem, sendo necessário acionar a Ceturb, empresa ligada à Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) do governo do Estado, responsável pela via, para fazer a remoção do cavalo.
Em nota, a Ceturb-ES informou que na tarde deste domingo (13), a equipe da Companhia estava atuando na sinalização da pista da Rodovia do Sol para retirada de um cavalo quando um veículo atropelou o mesmo, que acabou morrendo. As equipes de operação procederam ao recolhimento do animal, retirando-o da pista e dando a devida destinação.

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