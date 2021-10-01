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São Francisco de Assis

Catedral de Vitória realiza benção dos animais neste domingo (3)

A celebração ocorre às 10h30, na praça em frente à Catedral, no Centro da Capital. Qualquer bichinho, incluindo os exóticos, poderá ser abençoado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2021 às 11:30

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 11:30

Centro Histórico: Catedral Metropolitana de Vitória
A benção dos animais será realizada na praça em frente à Catedral de Vitória Crédito: Rodrigo Gavini
O dia de São francisco de Assis, padroeiro dos animais, é celebrado no dia 4 de outubro pela Igreja Católica, mas um dia antes, no domingo (3), os bichinhos terão a oportunidade de também serem abençoados. Na data, a Catedral Metropolitana de Vitória, abençoará os pets, às 10h30, antes da missa marcada para as 11h.
Nesta ano, a benção dos animais ocorrerá na Praça da Catedral, que fica localizada na Rua Dom Luís Scortegagna, no Centro da capital capixaba. De acordo com a secretaria da Catedral, qualquer animal doméstico, incluindo bichos exóticos, como cobras e iguanas, pode ser levado para ser abençoado.

SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Segundo a história da Igreja Católica, São Francisco de Assis nasceu em 1182 na cidade de Úmbria, na Itália, era abastado, porém fez voto de pobreza, compartilhando o que ganhava no comércio com os mais pobres. Por ser um jovem de alma sensível, cheio de amor aos pobres e a Deus, soube ver o rosto de Deus espelhado na natureza, não apenas nos animais.
Igreja Católica
São Francisco de Assis é o padroeiro dos animais e a data em homenagem ao santo ocorre no dia 4 de outubro Crédito: Divulgação
Há muitas histórias de São Francisco com os animais. Uma delas sobre o santo diz que bandos de andorinhas o seguiam continuamente, formando uma cruz no céu. Outras passagens dão conta de que o mesmo acalmou um lobo selvagem.
Morto no dia 3 de outubro de 1226, Francisco de Assis foi declarado santo pelo papa Gregório IX dois anos depois. No dia seguinte, 4 de outubro de 1228, o papa colocou a pedra fundamental da Basílica de São Francisco de Assis, que, assim, ganhou uma data para chamar de sua no calendário de efemérides.

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