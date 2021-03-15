Casal sofre acidente após sair de maternidade com filha recém-nascida no ES

Casal se envolve em acidente após sair de maternidade com filha recém-nascida Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte

Uma família do interior de Pancas , no Noroeste do Espírito Santo, passou por um susto na tarde deste domingo (14). Um casal voltava para casa com a filha recém-nascida, após a bebê ter recebido alta em uma maternidade de Colatina , quando sofreu um acidente de trânsito.

Segundo informações da Polícia Militar , a família tinha acabado de sair do Hospital e Maternidade São José, em Colatina, também no Noroeste do ES, e estava indo para casa, no interior de Pancas, cidade de pouco mais de 23 mil habitantes.

O pai da criança, que se identificou à reportagem como Geovani, contou que, em uma curva, se deparou com um veículo na contramão e, para tentar escapar de uma colisão de frente, desviou o carro para fora da via.

"Quase bati com um carro que estava na contramão. Só deu tempo de tirar o carro, aí perdi o controle, ele rodou e capotou", conta o pai. Após tentar desviar, o veículo caiu em uma ribanceira.

A Polícia Militar afirma que foi até o local para prestar o socorro às vítimas, junto com o resgate. A mãe teve escoriações, já a bebê recém-nascida e o pai não tiveram ferimentos. Todos passam bem.