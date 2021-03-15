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Bebê de 4 dias

Casal sofre acidente após sair de maternidade com filha recém-nascida no ES

A família, que é de Pancas, saiu da maternidade e estava indo para casa quando o carro capotou próximo a Colatina na tarde deste domingo (14)

Publicado em 15 de Março de 2021 às 10:25

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

15 mar 2021 às 10:25
Casal se envolve em acidente após sair de maternidade com filha recém-nascida
Casal se envolve em acidente após sair de maternidade com filha recém-nascida Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte
Uma família do interior de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, passou por um susto na tarde deste domingo (14).  Um casal voltava para casa com a filha recém-nascida, após a bebê ter recebido alta em uma maternidade de Colatina, quando sofreu um acidente de trânsito.  
Segundo informações da Polícia Militar, a família tinha acabado de sair do Hospital e Maternidade São José, em Colatina, também no Noroeste do ES, e estava indo para casa, no interior de Pancas, cidade de pouco mais de 23 mil habitantes.
O pai da criança, que se identificou à reportagem como Geovani, contou que, em uma curva, se deparou com um veículo na contramão e, para tentar escapar de uma colisão de frente, desviou o carro para fora da via. 
"Quase bati com um carro que estava na contramão. Só deu tempo de tirar o carro, aí perdi o controle, ele rodou e capotou", conta o pai. Após tentar desviar, o veículo caiu em uma ribanceira. 
A Polícia Militar afirma que foi até o local para prestar o socorro às vítimas, junto com o resgate. A mãe teve escoriações, já a bebê recém-nascida e o pai não tiveram ferimentos. Todos passam bem. 
Após o susto, a bebê, que tem apenas quatro dias de nascida e até este domingo (14) não tinha nome, agora deve ser batizada como Izabely, segundo o pai. 

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