Casal sofre acidente após sair de maternidade com filha recém-nascida no ES

Segundo informações da Polícia Militar, a família tinha acabado de sair do Hospital e Maternidade São José, em Colatina, também no Noroeste do ES, e estava indo para casa, no interior de Pancas, cidade de pouco mais de 23 mil habitantes.
O pai da criança, que se identificou à reportagem como Geovani, contou que, em uma curva, se deparou com um veículo na contramão e, para tentar escapar de uma colisão de frente, desviou o carro para fora da via.
"Quase bati com um carro que estava na contramão. Só deu tempo de tirar o carro, aí perdi o controle, ele rodou e capotou", conta o pai. Após tentar desviar, o veículo caiu em uma ribanceira.
A Polícia Militar afirma que foi até o local para prestar o socorro às vítimas, junto com o resgate. A mãe teve escoriações, já a bebê recém-nascida e o pai não tiveram ferimentos. Todos passam bem.
Após o susto, a bebê, que tem apenas quatro dias de nascida e até este domingo (14) não tinha nome, agora deve ser batizada como Izabely, segundo o pai.