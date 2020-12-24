Casagrande pede atenção a praias lotadas e festas para evitar contágio

Governador Renato Casagrande (PSB) em entrevista na Rádio CBN Vitória para fazer um balanço de 2020 Crédito: Patrícia Valim

Renato Casagrande (PSB) começou a tradicional entrevista de fim de ano na Rádio CBN Vitória, concedida na manhã desta quinta-feira (24), para fazer um balanço sobre sua gestão em 2020, uma temporada marcada por muitas dificuldades e perdas sociais e econômicas, especialmente por conta do avanço da pandemia do novo "O ano foi desafiador para todos, especialmente para quem governa". Com essas palavras,(PSB) começou a tradicional entrevista de fim de ano na, concedida na manhã desta quinta-feira (24), para fazer um balanço sobre sua gestão em 2020, uma temporada marcada por muitas dificuldades e perdas sociais e econômicas, especialmente por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo

Neste fim de ano, o governador pede a população atenção a aglomerações nas praias e a festas, principalmente as clandestinas, que podem ser vetores de transmissão da nova doença, já que o número de casos tem avançado.

Na conversa com a jornalista Fernanda Queiroz, Casagrande ainda falou sobre como a questão política trouxe ainda mais obstáculos para o combate ao novo vírus.

"Tivemos uma dificuldade a mais, que foi a politização da pandemia, especialmente no que diz respeito à produção de fake news. Isso dificultou a gestão do controle da doença", lamenta, confessando que, entre os meses de abril e maio, quando os números da Covid-19 começaram a disparar no Estado, teve que trabalhar com mais determinação para que não entrássemos em lockdown, ou seja, o bloqueio total das atividades para tentar conter o avanço da infecção.

"Tivemos uma pressão enorme para abrirmos hospitais de campanha, mas apostamos na nossa ideia inicial, que era investir nos hospitais, com a abertura de leitos de UTI e compra de respiradores, o que está sendo aproveitado agora com o novo aumento do número de casos", pontua, afirmando que descarta, por enquanto, a possibilidade de aderir ao lockdown.

Governador Renato Casagrande (PSB) em entrevista na Rádio CBN Vitória para fazer um balanço de 2020 Crédito: Patrícia Valim

"Não está no nosso mapa por enquanto. Se chegarmos a uma ocupação acima de 80% dos leitos de UTI, poderemos aplicar mudanças em alguns municípios, com muitos passando para o risco alto (no Mapa de Risco divulgado semanalmente pelo governo do Estado). Se essa ocupação chegar a 90%, chegaremos a um limite extremo."

Secretaria Estadual de Saúde, o índice de leitos de UTI ocupados no Espírito Santo - contando com sua ampliação, que é de 715 unidades - está em 75,10%. De acordo com dados atualizados nesta quinta (24) pelo Painel Covid-19 , disponibilizado pela, o índice de leitos de UTI ocupados no Espírito Santo - contando com sua ampliação, que é de 715 unidades - está em 75,10%.

"Temos que ter atenção com certos ambientes, como praias lotadas, shows e bailes clandestinos, pois uma possibilidade maior de contágio. Não temos como fechar praias nesta época do ano, portanto, as pessoas precisam fazer a sua parte, mantendo o distanciamento com responsabilidade", aconselha, afirmando que a fiscalização será rigorosa, mas que conta com o apoio dos novos prefeitos, que assumem em janeiro, nesse quesito.

De acordo com o governador, as medidas qualificadas que serão aplicadas durante o Verão de 2021 estão sendo discutidas semanalmente e que nos próximos dias pretende debater quais ações serão tomadas caso o Estado entre em risco extremo de contágio para a Covid-19.

VACINAÇÃO NO ES

Renato Casagrande afirmou que os atuais aumentos dos números de infecções no Espírito Santo não devem ser colocados apenas na conta das eleições realizadas em novembro. "Também há uma questão relacionada ao comportamento do vírus. Com a diminuição do número de casos e de óbitos, a população também voltou ao seu ritmo normal de vida. A eleição pode ter contribuído para esse aumento da Covid-19, mas não é a única responsável", pontua.

Ansiada pelos capixabas, o início da vacinação contra o novo coronavírus também entrou na pauta da entrevista. "Estive com o presidente da república para tratar sobre o assunto. Precisamos da liberação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), seja com registros emergenciais ou mesmo permanentes, para definirmos a compra e o início da vacinação. Devemos seguir as normas definidas pelo governo federal, até para não desperdiçarmos dinheiro. Caso essas negociações não avancem, estamos em contato com o Instituto Butantã (que vai produzir a Coronavac, em parceria com o laboratório chinês Sinovac) para a compra de vacinas", adianta.

Governador Renato Casagrande (PSB) em entrevista na Rádio CBN Vitória para fazer um balanço de 2020 Crédito: Patrícia Valim

Ainda de acordo com o governador do Estado, as normas para a vacinação - com a definição de grupos prioritários - devem seguir as definições do Ministério da Saúde. "Da nossa parte, estamos com todos os insumos comprados, esperando a vacina chegar".