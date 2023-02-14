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Incêndio

Casa pega fogo e telhado desaba em Presidente Kennedy

Além do telhado, algumas paredes desabaram e outras apresentam risco de colapso; local foi isolado, após incêndio ocorrido na noite de segunda-feira (13)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

14 fev 2023 às 17:16

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 17:16

Uma casa pegou fogo e o telhado desabou na localidade de Jaqueira, em Presidente Kennedy, no Sul do Estado, na noite de segunda-feira (13). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Casa pega fogo e telhado desaba em Presidente Kennedy
A casa que pegou fogo fica na localidade de Jaqueira, em Presidente Kennedy Crédito: Leitor | A Gazeta
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e constatou que havia uma aglomeração de pessoas na região. Além disso, um carro-pipa do município já tinha iniciado o combate às chamas.
Segundo os bombeiros, tratava-se de um incêndio em residência de alvenaria com telhado colonial, que havia desabado em todos os seis cômodos. Algumas paredes também já haviam desabado e outras apresentavam risco de colapso.
Casa pega fogo e telhado desaba em Presidente Kennedy
O telhado e algumas paredes da casa desabaram na noite de segunda-feira (13) Crédito: Leitor | A Gazeta
Os militares realizaram o combate em algumas chamas que ainda persistiam na cozinha e fizeram buscas por possíveis vítimas, mas não localizaram ninguém. Depois, a equipe realizou o rescaldo a fim de evitar que o fogo voltasse e isolou o local.
Polícia Civil (PC) informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy. “Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações”, completou.

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