Casa pega fogo e telhado desaba em Presidente Kennedy

Uma casa pegou fogo e o telhado desabou na localidade de Jaqueira, em Presidente Kennedy, no Sul do Estado, na noite de segunda-feira (13). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e constatou que havia uma aglomeração de pessoas na região. Além disso, um carro-pipa do município já tinha iniciado o combate às chamas.
Segundo os bombeiros, tratava-se de um incêndio em residência de alvenaria com telhado colonial, que havia desabado em todos os seis cômodos. Algumas paredes também já haviam desabado e outras apresentavam risco de colapso.
Os militares realizaram o combate em algumas chamas que ainda persistiam na cozinha e fizeram buscas por possíveis vítimas, mas não localizaram ninguém. Depois, a equipe realizou o rescaldo a fim de evitar que o fogo voltasse e isolou o local.
A Polícia Civil (PC) informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy. “Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações”, completou.