Casa pega fogo e telhado desaba em Presidente Kennedy

Segundo os bombeiros, tratava-se de um incêndio em residência de alvenaria com telhado colonial, que havia desabado em todos os seis cômodos. Algumas paredes também já haviam desabado e outras apresentavam risco de colapso.

O telhado e algumas paredes da casa desabaram na noite de segunda-feira (13)

Os militares realizaram o combate em algumas chamas que ainda persistiam na cozinha e fizeram buscas por possíveis vítimas, mas não localizaram ninguém. Depois, a equipe realizou o rescaldo a fim de evitar que o fogo voltasse e isolou o local.