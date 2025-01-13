Casa de dois andares desaba e imóveis são interditados em Guarapari

Casa de dois andares desabou no bairro São João, em Guarapari Crédito: Wagner Martins

TV Gazeta, um estalo foi escutado antes do desabamento. Um homem, que é ex-companheiro da dona da casa, ficou ferido após entrar no imóvel para tentar salvar uma máquina de lavar roupas. Um casa de dois andares desabou no fim da tarde de domingo (12) no bairro São João, em Guarapari , causando susto nos moradores da vizinhança e prejuízo para a dona da residência afetada. A estrutura ficou irreconhecível, apenas com algumas partes inteiras. Segundo relatos de moradores à reportagem da, um estalo foi escutado antes do desabamento. Um homem, que é ex-companheiro da dona da casa, ficou ferido após entrar no imóvel para tentar salvar uma máquina de lavar roupas.

A dona da residência, Keila dos Santos, relatou com tristeza como tudo aconteceu. A moradora, que trabalha como vendedora ambulante e garçonete, contou que escutou um estalo e percebeu que parte da casa estava trincando.

"Eu perdi tudo. Eu venho arrecadando minha renda e investimento para esta construção. Trabalho de manhã na praia e à noite como garçonete. Mas tenho que pensar positivo" Keila dos Santos - Vendedora ambulante e garçonete

A casa afetada tinha dois andares. Na parte de cima, Keila dos Santos vivia com os filhos. No andar de baixo, o pai de Keila morava com as irmãs dela. A proprietária contou ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, que participou diretamente da construção, não apenas com o dinheiro.

A dona da residência, Keila dos Santos, relatou com tristeza como tudo aconteceu Crédito: Wagner Martins

Pouco antes do desabamento, quando todos haviam percebido que algo incomum estava acontecendo, um homem, que é ex-companheiro de Keila, entrou no local para tentar salvar uma máquina de lavar roupas. Ele não saiu a tempo e acabou caindo junto com a estrutura. O rapaz teve ferimentos nas pernas, braços e barriga.

Os ocupantes do imóvel foram para casa de familiares. Ao todo, três casas foram interditadas. A operadora de frios Terezinha Bianke mora em uma casa ao lado, que também foi afetada pelo desabamento.

"Quando eu olhei para o lado, a casa vinha para cima de mim. Corri para o quintal e aquilo desabou. Fiquei preocupada com as crianças", contou à TV Gazeta.