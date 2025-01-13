Casa de dois andares desaba e imóveis são interditados em Guarapari

Um casa de dois andares desabou no fim da tarde de domingo (12) no bairro São João, em Guarapari, causando susto nos moradores da vizinhança e prejuízo para a dona da residência afetada. A estrutura ficou irreconhecível, apenas com algumas partes inteiras. Segundo relatos de moradores à reportagem da TV Gazeta, um estalo foi escutado antes do desabamento. Um homem, que é ex-companheiro da dona da casa, ficou ferido após entrar no imóvel para tentar salvar uma máquina de lavar roupas.
A dona da residência, Keila dos Santos, relatou com tristeza como tudo aconteceu. A moradora, que trabalha como vendedora ambulante e garçonete, contou que escutou um estalo e percebeu que parte da casa estava trincando.
"Eu perdi tudo. Eu venho arrecadando minha renda e investimento para esta construção. Trabalho de manhã na praia e à noite como garçonete. Mas tenho que pensar positivo"
A casa afetada tinha dois andares. Na parte de cima, Keila dos Santos vivia com os filhos. No andar de baixo, o pai de Keila morava com as irmãs dela. A proprietária contou ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, que participou diretamente da construção, não apenas com o dinheiro.
Pouco antes do desabamento, quando todos haviam percebido que algo incomum estava acontecendo, um homem, que é ex-companheiro de Keila, entrou no local para tentar salvar uma máquina de lavar roupas. Ele não saiu a tempo e acabou caindo junto com a estrutura. O rapaz teve ferimentos nas pernas, braços e barriga.
Os ocupantes do imóvel foram para casa de familiares. Ao todo, três casas foram interditadas. A operadora de frios Terezinha Bianke mora em uma casa ao lado, que também foi afetada pelo desabamento.
"Quando eu olhei para o lado, a casa vinha para cima de mim. Corri para o quintal e aquilo desabou. Fiquei preocupada com as crianças", contou à TV Gazeta.
Procurada pela TV Gazeta, a Defesa Civil de Guarapari informou que esteve no bairro e interditou o local para garantir a segurança dos moradores. Na nesta segunda-feira (13), membros da Secretaria de Obras e outras secretarias relacionadas, acompanhados pela equipe da Defesa Civil, deverão fazer uma nova avaliação da estrutura do imóvel para determinar as providências necessárias e evitar novos riscos. A situação segue sendo monitorada pelas autoridades locais, segundo o órgão.