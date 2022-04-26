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Prejuízo material

Carro pega fogo no bairro Jardim da Penha, em Vitória

Chamas tiveram início na parte dianteira do veículo, na tarde desta terça-feira (26). Corpo de Bombeiros combateu o incêndio e ninguém ficou ferido

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 17:24

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

26 abr 2022 às 17:24
Carro pegou fogo na tarde desta terça-feira (26), no bairro Jardim da Penha, em Vitória
Carro pegou fogo na tarde desta terça-feira (26), no bairro Jardim da Penha, em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta
Um carro pegou fogo na tarde desta terça-feira (26), no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Na foto enviada por um leitor de A Gazeta dá para ver as chamas tomando a parte dianteira do veículo e uma forte coluna de fumaça escura. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que atendeu à ocorrência. "No local, os militares constataram a presença das chamas e iniciaram o combate, tendo êxito em extinguir o incêndio", disse. A corporação não passou detalhes, como possível causa e se as chamas começaram com o veículo em movimento.

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