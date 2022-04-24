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Carro pega fogo na orla de Itapuã, em Vila Velha

Chamas tomaram o veículo, um Fiat Bravo, formando uma nuvem de fumaça preta que chamou atenção na região da orla canela-verde
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

24 abr 2022 às 15:05

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 15:05

Um carro pegou fogo no início da tarde deste domingo (24) na Avenida Gil Veloso, em Itapuã, Vila Velha. As chamas tomaram o veículo, um Fiat Bravo, formando uma nuvem de fumaça preta que tomou o céu e chamou atenção na região da orla canela-verde.
Segundo a Guarda de Vila Velha, a ocorrência foi por voltas das 13h. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas e informou que não há registro de vítimas.
Carro pegou fogo na orla de Itapuã, em Vila Velha
Carro pegou fogo na orla de Itapuã, em Vila Velha Crédito: Reprodução de vídeo/Internauta
Por conta do combate ao fogo, a Guarda Municipal precisou interditar o trânsito na Gil Veloso e fazer o desvio para vias adjacentes. Após o controle do incêndio, o fluxo no trecho foi liberado.
A reportagem questionou os Bombeiros sobre o motivo pelo qual o veículo teria pegado fogo, mas não houve resposta.

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