Carro pega fogo na orla de Itapuã, em Vila Velha

Um carro pegou fogo no início da tarde deste domingo (24) na Avenida Gil Veloso, em Itapuã, Vila Velha. As chamas tomaram o veículo, um Fiat Bravo, formando uma nuvem de fumaça preta que tomou o céu e chamou atenção na região da orla canela-verde.
Segundo a Guarda de Vila Velha, a ocorrência foi por voltas das 13h. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas e informou que não há registro de vítimas.
Por conta do combate ao fogo, a Guarda Municipal precisou interditar o trânsito na Gil Veloso e fazer o desvio para vias adjacentes. Após o controle do incêndio, o fluxo no trecho foi liberado.
A reportagem questionou os Bombeiros sobre o motivo pelo qual o veículo teria pegado fogo, mas não houve resposta.