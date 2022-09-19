Carro fica preso em buraco aberto após obra da Prefeitura de Cachoeiro

Um carro caiu e ficou preso em um buraco em uma avenida do bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O motorista precisou da ajuda de outras pessoas para conseguir retirar o veículo do local. Segundo moradores, a via está tomada por buracos formados após uma obra não concluída pela prefeitura. Com a chuva do fim de semana, a situação do local piorou.
Imagens gravadas por um telespectador da TV Gazeta Sul mostram o carro agarrado no buraco e os moradores tentando ajudar o motorista a retirar o veículo. O caso aconteceu na Avenida Ubaldo Caetano Gonçalves, no bairro independência.
O morador João Fabio também mandou um vídeo cobrando respostas da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim sobre a situação do trecho da avenida. Ele disse que parte do asfalto foi retirada para fazer um quebra-molas, mas a obra não foi concluída. Com a chuva do fim de semana, um buraco se formou e trouxe transtornos.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou, por nota, que a Secretaria Municipal de Obras já acionou a empresa responsável pela instalação de faixas elevadas no trecho da Avenida Ubaldo Caetano Gonçalves para resolver o problema.