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Carro fica preso em buraco aberto após obra da Prefeitura de Cachoeiro

Caso aconteceu no último fim de semana em uma avenida do bairro independência. Prefeitura disse que acionou empresa responsável por instalar faixas elevadas no local
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 set 2022 às 12:50

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 12:50

Um carro caiu e ficou preso em um buraco em uma avenida do bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O motorista precisou da ajuda de outras pessoas para conseguir retirar o veículo do local. Segundo moradores, a via está tomada por buracos formados após uma obra não concluída pela prefeitura. Com a chuva do fim de semana, a situação do local piorou.
Imagens gravadas por um telespectador da TV Gazeta Sul mostram o carro agarrado no buraco e os moradores tentando ajudar o motorista a retirar o veículo. O caso aconteceu na Avenida Ubaldo Caetano Gonçalves, no bairro independência.
Carro cai e agarra em buraco após obra da prefeitura de Cachoeiro
Carro cai e agarra em buraco após obra da prefeitura de Cachoeiro Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
O morador João Fabio também mandou um vídeo cobrando respostas da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim sobre a situação do trecho da avenida. Ele disse que parte do asfalto foi retirada para fazer um quebra-molas, mas a obra não foi concluída. Com a chuva do fim de semana, um buraco se formou e trouxe transtornos.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou, por nota, que a Secretaria Municipal de Obras já acionou a empresa responsável pela instalação de faixas elevadas no trecho da Avenida Ubaldo Caetano Gonçalves para resolver o problema.

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