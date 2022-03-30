Cariacica terá feriadão em abril; veja expediente de outras prefeituras

O mês de abril começa na próxima sexta-feira (1º) e as prefeituras da Grande Vitória
já se organizam para os feriados no período. Pelo calendário, nos dias 15 (Sexta-Feira Santa - Paixão de Cristo) e 21 (Tiradentes) — feriados nacionais — não haverá expediente. E, no Espírito Santo
, no dia 25 (segunda-feira) o Dia de Nossa Senhora da Penha, feriado estadual — a data é celebrada oito dias após a Páscoa, que neste ano ocorre em 17 de abril.
Desta forma, algumas prefeituras "enforcarão" a sexta-feira (22) e vão proporcionar um feriado prolongado aos servidores. Em Cariacica
, a administração municipal declarou ponto facultativo na data. Sendo assim, do dia 21 de abril (quinta-feira) até o dia 25 (segunda-feira) não haverá expediente nas repartições públicas, nem aulas em escolas da rede municipal. Nesse período, apenas serviços essenciais — unidades de saúde, Defesa Civil, Conselho Tutelar, varrição de ruas e coleta de lixo — serão mantidos.
Demandadas pela reportagem de A Gazeta
, as prefeituras de Vitória
e Vila Velha
informaram que não acompanharão a vizinha Cariacica. Portanto, as repartições públicas nesses municípios não funcionam somente nas datas dos feriados. Conforme previsto nos calendários publicados nos sites de cada cidade (confira aqui — Vitória
e Vila Velha
), no dia 22 de abril as repartições funcionam normalmente. Viana
também terá expediente normal um dia após o feriado de Tiradentes, segundo o calendário divulgado.
Já Prefeitura da Serra
comunicou, por nota, que ainda não há uma definição para a data e a Secretaria de Administração e Recursos Humanos estuda a concessão ou não de ponto facultativo na sexta-feira, próximo dia 22.
Já o governo do Estado, por meio Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger)
, informou, em nota, que não há expediente nos órgãos públicos do Executivo Estadual em datas consideradas feriado — seja nacional (Paixão de Cristo e Tiradentes) ou estadual (Nossa Senhora da Penha), com exceção daqueles que desempenham suas atividades em regime de escala ou que não admitem paralisação. Em relação ao dia 22 de abril, não haverá concessão de ponto facultativo e todos trabalham normalmente.
Também procurada pela reportagem, a Prefeitura de Guarapari
não retornou até o momento em relação a uma definição para o dia 22 de abril. Assim que houver retorno este texto será atualizado.