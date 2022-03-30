Cariacica terá feriadão em abril; veja expediente de outras prefeituras

- PA do Trevo de Alto Lage (que abriga os PAs adulto e infantil) - 24 horas;

- PA de Bela Vista - das 7h às 17 horas;

- PA de Nova Rosa da Penha I - das 7 às 17 horas;

- Defesa Civil - 24 horas (em caso de emergências, os telefones de contato são: 27 98831-6000 ou 199);

- Conselho Tutelar de Cariacica - 24 horas nos fins de semana e feriados (os números do plantão são: 27 98818-4538 / 98819-2886 / 98818-4330 / 98818-5302);

- Serviços de varrição e varredeira mecanizada nas principais vias do município; coleta de lixo domiciliar.