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Aniversário da cidade

Cariacica comemora 136 anos nesta quarta (24); veja programação

Missa em ação de graças e desfile cívico-militar marcam as comemorações do aniversário da cidade

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 06:53

Publicado em 

24 jun 2026 às 06:53
Cariacica celebra 136 anos e vira capital do Espírito Santo por um dia nesta quarta (24) Divulgação/PMC

Cariacica será a capital do Espírito Santo por um dia nesta quarta-feira (24), data em que celebra  seus 136 anos de emancipação política. Além da transferência simbólica da capital, o dia na cidade começa com missa em ação de graças, às 7 horas, no Santuário do Bom Pastor, em Campo Grande e, em seguida, o desfile cívico-militar às 8h30 na Avenida Expedito Garcia.

Segundo a prefeitura, o desfile, que irá até a Praça Monsenhor Rômulo Neves Balestrero, conhecida como Praça de Campo Grande, tem o tema “Cariacica: Nossa Terra, Nossa História, Nossa Gente”. 


O evento será dividido em três eixos temáticos que representam diferentes aspectos da construção do município. As apresentações vão destacar o patrimônio natural da cidade, os principais momentos de sua formação histórica e a contribuição da população para o desenvolvimento local.

Festa continua no Parque de Exposições a partir de sexta

As comemorações seguem de sexta-feira (26) a domingo (28), no Parque de Exposições de Cariacica, ao lado da Estação Cidadania-Esporte, em Nova Brasília. Com entrada gratuita, a programação contará com atrações locais e nacionais para celebrar o aniversário do município.


A abertura da festa será na sexta-feira (26), com destaque para o show do cantor Alexandre Pires. No sábado (27), quem sobe ao palco é a dupla sertaneja João Neto & Frederico. Já no domingo (28), o encerramento ficará por conta de Zé Elias, com o tradicional Serestão do Zé.

Dupla João Neto & Frederico faz show no sábado Reprodução/Youtube

Programação

Sexta-feira (26/06) - Abertura dos portões às 18h

  • 18h – DJ Ceará
  • 19h – Os Lopas
  • 20h – Graciella D'Ferraz
  • 21h – Pele Morena
  • 23h – Alexandre Pires
  • 1h – Emerson Xumbrega


Sábado (27/06) - Abertura dos portões às 18h

  • 18h – DJ Kinho 

  • 19h – Matheus Aguiar

  • 20h – Walace Aguiar

  • 21h – Breno & Bernardo

  • 1h – Priscila Ribeiro


Domingo (28/06)
  • 15h – Marquinhos Coco
  • 16h – Rodrigo Freitas
  • 16h40 – Tombo do Doce de Banana
  • 17h – Diego Viana
  • 18h – Jéssica Rodrigues
  • 19h30 – João Fellipe & Rafael
  • 21h – Zé Elias (Serestão do Zé)

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