Cariacica comemora 136 anos nesta quarta (24); veja programação

Cariacica será a capital do Espírito Santo por um dia nesta quarta-feira (24), data em que celebra seus 136 anos de emancipação política. Além da transferência simbólica da capital, o dia na cidade começa com missa em ação de graças, às 7 horas, no Santuário do Bom Pastor, em Campo Grande e, em seguida, o desfile cívico-militar às 8h30 na Avenida Expedito Garcia.
Segundo a prefeitura, o desfile, que irá até a Praça Monsenhor Rômulo Neves Balestrero, conhecida como Praça de Campo Grande, tem o tema “Cariacica: Nossa Terra, Nossa História, Nossa Gente”.
O evento será dividido em três eixos temáticos que representam diferentes aspectos da construção do município. As apresentações vão destacar o patrimônio natural da cidade, os principais momentos de sua formação histórica e a contribuição da população para o desenvolvimento local.
Festa continua no Parque de Exposições a partir de sexta
As comemorações seguem de sexta-feira (26) a domingo (28), no Parque de Exposições de Cariacica, ao lado da Estação Cidadania-Esporte, em Nova Brasília. Com entrada gratuita, a programação contará com atrações locais e nacionais para celebrar o aniversário do município.
A abertura da festa será na sexta-feira (26), com destaque para o show do cantor Alexandre Pires. No sábado (27), quem sobe ao palco é a dupla sertaneja João Neto & Frederico. Já no domingo (28), o encerramento ficará por conta de Zé Elias, com o tradicional Serestão do Zé.
Programação
Sexta-feira (26/06) - Abertura dos portões às 18h
- 18h – DJ Ceará
- 19h – Os Lopas
- 20h – Graciella D'Ferraz
- 21h – Pele Morena
- 23h – Alexandre Pires
- 1h – Emerson Xumbrega
Sábado (27/06) - Abertura dos portões às 18h
18h – DJ Kinho
19h – Matheus Aguiar
20h – Walace Aguiar
21h – Breno & Bernardo
1h – Priscila Ribeiro
- 15h – Marquinhos Coco
- 16h – Rodrigo Freitas
- 16h40 – Tombo do Doce de Banana
- 17h – Diego Viana
- 18h – Jéssica Rodrigues
- 19h30 – João Fellipe & Rafael
- 21h – Zé Elias (Serestão do Zé)